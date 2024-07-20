https://1prime.ru/20240720/otdykh-850293776.html

Эксперты сравнили цены на отдых на Кипре, в Испании и Италии

Эксперты сравнили цены на отдых на Кипре, в Испании и Италии - 20.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты сравнили цены на отдых на Кипре, в Испании и Италии

Отдых на курортах Кипра этим летом российским туристам обходится дешевле, чем поездки в Испанию и Италию, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T08:40+0300

2024-07-20T08:40+0300

2024-07-20T08:40+0300

экономика

отдых за границей

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75219/62/752196253_0:28:600:366_1920x0_80_0_0_a911836875a792761c8c2b4f61671c99.jpg

МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Отдых на курортах Кипра этим летом российским туристам обходится дешевле, чем поездки в Испанию и Италию, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Туры на Кипр сейчас продаются на десятки процентов лучше, чем годом ранее. Туда летят те, кто раньше любил отдыхать на Кипре, кто не готов менять этот остров на другие направления. Сейчас добраться до Кипра можно только стыковочными рейсами, но пересадка в Кувейте комфортная и цены ниже, чем если отправиться на отдых на европейские курорты, например, в Италию или Испанию. В том числе за счет визы, которую киприоты выдают в сезон за 5 рабочих дней, и стоит она 100 евро. По цене отдых на Кипре сопоставим со средней Турцией", - сказал Кобищанов. Он уточнил, что сейчас тур на Кипр в конце июля-начале августа в трехзвездочный отель с перелетом и завтраками стоит от 190 тысяч рублей на неделю на двоих. При этом путевка в Испанию и Италию на этот же период и на тех же условиях обойдется уже от 230 тысяч рублей. Кобищанов уточнил, что программа на Кипр на рейсах Jazeera Airways стартовала у "Русского экспресса" 3 июля и первые три вылета реализованы с полной загрузкой. "Сейчас лучше заезды закрываются, чем в прошлом сезоне. В том году мы тоже не жаловались на загрузку, но тогда места в основном закрывались в последний момент. Сейчас больше туров продается именно заранее: глубина продаж выросла до октября и есть стабильный спрос на бархатный сезон в сентябре", - уточнил он.

https://1prime.ru/20240707/turtsiya-849888325.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отдых за границей, цены