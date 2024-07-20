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США не могут увеличить производство ракет Patriot в Японии, узнали СМИ - 20.07.2024, ПРАЙМ
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США не могут увеличить производство ракет Patriot в Японии, узнали СМИ
США не могут увеличить производство ракет Patriot в Японии, узнали СМИ - 20.07.2024, ПРАЙМ
США не могут увеличить производство ракет Patriot в Японии, узнали СМИ
Соединенные Штаты не могут нарастить выпуск ракет Patriot на японских заводах в связи с нехваткой критически важных компонентов - головок самонаведения, которые | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T08:09+0300
2024-07-20T08:21+0300
вооружения
сша
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут нарастить выпуск ракет Patriot на японских заводах в связи с нехваткой критически важных компонентов - головок самонаведения, которые производит Boeing. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на источники. Как ранее заявил глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра, для передачи ЗРК Patriot, которые были выпущены в Японии по лицензии Соединенных Штатов, необходимо получить документ, подтверждающий, что указанные технологии не будут поставляться ни в какие другие страны, в том числе на Украину. В сообщении агентства Reuters со ссылкой на источники в промышленных и политических кругах указывается: "План США по использованию японских заводов для увеличения производства зенитных ракет Patriot, используемых Украиной для защиты от российских атак, задерживается из-за нехватки критически важного компонента, производимого компанией Boeing... США надеются как можно скорее увеличить производство с примерно 500 до более чем 750 (штук - ред.) в год по всему миру... Но расширение производства в Японии невозможно без дополнительных поставок головок самонаведения, которые направляют ракеты на последних этапах полета". При этом Reutersнапоминает, что в 2023 году корпорация Boeing заявила о расширении выпуска головок самонаведения, но новые производственные линии начнут работать не ранее 2027 года. Как заявил один из представителей отрасли, чтобы выросло производство Patriot, понадобятся годы.
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сша, patriot, япония
Вооружения, США, Patriot, ЯПОНИЯ
08:09 20.07.2024 (обновлено: 08:21 20.07.2024)
 
США не могут увеличить производство ракет Patriot в Японии, узнали СМИ

Reuters: США не увеличат выпуск ракет Patriot в Японии из-за нехватки деталей

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут нарастить выпуск ракет Patriot на японских заводах в связи с нехваткой критически важных компонентов - головок самонаведения, которые производит Boeing. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на источники.
Как ранее заявил глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра, для передачи ЗРК Patriot, которые были выпущены в Японии по лицензии Соединенных Штатов, необходимо получить документ, подтверждающий, что указанные технологии не будут поставляться ни в какие другие страны, в том числе на Украину.
В сообщении агентства Reuters со ссылкой на источники в промышленных и политических кругах указывается: "План США по использованию японских заводов для увеличения производства зенитных ракет Patriot, используемых Украиной для защиты от российских атак, задерживается из-за нехватки критически важного компонента, производимого компанией Boeing... США надеются как можно скорее увеличить производство с примерно 500 до более чем 750 (штук - ред.) в год по всему миру... Но расширение производства в Японии невозможно без дополнительных поставок головок самонаведения, которые направляют ракеты на последних этапах полета".
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При этом Reutersнапоминает, что в 2023 году корпорация Boeing заявила о расширении выпуска головок самонаведения, но новые производственные линии начнут работать не ранее 2027 года. Как заявил один из представителей отрасли, чтобы выросло производство Patriot, понадобятся годы.
 
ВооруженияСШАPatriotЯПОНИЯ
 
 
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