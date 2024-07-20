Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16 - 20.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240720/piloty-850298381.html
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16 - 20.07.2024, ПРАЙМ
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
завершат курс по управлению истребителями F-16 в конце лета 2024 года, заявили РИА Новости в национальной гвардии США. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T19:08+0300
2024-07-20T19:08+0300
вооружения
f-16
украина
сша
обучение
пилоты
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/65/841506560_0:0:6008:3379_1920x0_80_0_0_0749ecb7fdb08ea9086f6c463fe2099f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. Украинские пилоты завершат курс по управлению истребителями F-16 в конце лета 2024 года, заявили РИА Новости в национальной гвардии США."Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета", — заявил агентству представитель нацгвардии.Отмечается, что часть пилотов еще проходит обучение на тренировочных объектах США.Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.В США признали, что качество подготовки украинских пилотов недостаточно, а число обучаемых невелико. Как сообщало ранее издание Defense New, система подготовки управлению F-16 "достаточно скудна", и требуется хорошее знание технического английского языка.
https://1prime.ru/20240719/polsha-850284517.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/65/841506560_0:0:5340:4005_1920x0_80_0_0_d5a4363842a582ba7fd26298a64d4c35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
f-16, украина, сша, обучение, пилоты
Вооружения, F-16, УКРАИНА, США, обучение, пилоты
19:08 20.07.2024
 
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16

Нацгвардия США: пилоты ВСУ завершат обучение управлению F-16 в конце лета

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. Украинские пилоты завершат курс по управлению истребителями F-16 в конце лета 2024 года, заявили РИА Новости в национальной гвардии США.
"Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета", — заявил агентству представитель нацгвардии.
Отмечается, что часть пилотов еще проходит обучение на тренировочных объектах США.
Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.
В США признали, что качество подготовки украинских пилотов недостаточно, а число обучаемых невелико. Как сообщало ранее издание Defense New, система подготовки управлению F-16 "достаточно скудна", и требуется хорошее знание технического английского языка.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16
Вчера, 17:46
 
ВооруженияF-16УКРАИНАСШАобучениепилоты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала