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В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16 - 20.07.2024, ПРАЙМ
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
завершат курс по управлению истребителями F-16 в конце лета 2024 года, заявили РИА Новости в национальной гвардии США. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T19:08+0300
2024-07-20T19:08+0300
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ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. Украинские пилоты завершат курс по управлению истребителями F-16 в конце лета 2024 года, заявили РИА Новости в национальной гвардии США."Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета", — заявил агентству представитель нацгвардии.Отмечается, что часть пилотов еще проходит обучение на тренировочных объектах США.Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.В США признали, что качество подготовки украинских пилотов недостаточно, а число обучаемых невелико. Как сообщало ранее издание Defense New, система подготовки управлению F-16 "достаточно скудна", и требуется хорошее знание технического английского языка.
https://1prime.ru/20240719/polsha-850284517.html
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f-16, украина, сша, обучение, пилоты
Вооружения, F-16, УКРАИНА, США, обучение, пилоты
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
Нацгвардия США: пилоты ВСУ завершат обучение управлению F-16 в конце лета
ВАШИНГТОН, 20 июл - ПРАЙМ. Украинские пилоты завершат курс по управлению истребителями F-16 в конце лета 2024 года, заявили РИА Новости в национальной гвардии США.
"Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета", — заявил агентству представитель нацгвардии.
Отмечается, что часть пилотов еще проходит обучение на тренировочных объектах США.
Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.
В США признали, что качество подготовки украинских пилотов недостаточно, а число обучаемых невелико. Как сообщало ранее издание Defense New, система подготовки управлению F-16 "достаточно скудна", и требуется хорошее знание технического английского языка.
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16