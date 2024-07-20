https://1prime.ru/20240720/pokushenie-850296075.html
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы - 20.07.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T14:02+0300
2024-07-20T14:02+0300
2024-07-20T14:02+0300
происшествия
суд
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/90/768169014_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_bfd546cc1c9f0d88b2afd8e3c6b245ad.jpg
САМАРА, 20 июл - ПРАЙМ. Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы России Михаила Матвеева, сообщает РИА Новости.Бахиров - второй фигурант уголовного дела о покушении на депутата. Первый обвиняемый - 16-летний житель Самары - тоже был заключен под стражу до 17 сентября включительно. Как отметил на суде следователь СК, Бахиров частично признал свою причастность к преступлению, но отрицает наличие умысла убить депутата. Сам Бахиров заявил, что раскаивается и выразил готовность извиниться перед пострадавшими. По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана и 16-летний житель Самары нарушали на улице общественный порядок, а когда их попытались остановить депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство.
https://1prime.ru/20240712/avstraliya-850050781.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76816/90/768169014_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_3de6b27f8da4949ad9436229bc1caf3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, арест
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре
САМАРА, 20 июл - ПРАЙМ. Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы России Михаила Матвеева, сообщает РИА Новости.
Бахиров - второй фигурант уголовного дела о покушении на депутата. Первый обвиняемый - 16-летний житель Самары - тоже был заключен под стражу до 17 сентября включительно.
Как отметил на суде следователь СК, Бахиров частично признал свою причастность к преступлению, но отрицает наличие умысла убить депутата. Сам Бахиров заявил, что раскаивается и выразил готовность извиниться перед пострадавшими.
Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии
По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана и 16-летний житель Самары нарушали на улице общественный порядок, а когда их попытались остановить депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство.