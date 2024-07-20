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Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы - 20.07.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы
Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T14:02+0300
2024-07-20T14:02+0300
происшествия
суд
арест
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САМАРА, 20 июл - ПРАЙМ. Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы России Михаила Матвеева, сообщает РИА Новости.Бахиров - второй фигурант уголовного дела о покушении на депутата. Первый обвиняемый - 16-летний житель Самары - тоже был заключен под стражу до 17 сентября включительно. Как отметил на суде следователь СК, Бахиров частично признал свою причастность к преступлению, но отрицает наличие умысла убить депутата. Сам Бахиров заявил, что раскаивается и выразил готовность извиниться перед пострадавшими. По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана и 16-летний житель Самары нарушали на улице общественный порядок, а когда их попытались остановить депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство.
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суд, арест
Происшествия, суд, арест
14:02 20.07.2024
 
Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы

Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

© flickr.com / jinga80Наручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© flickr.com / jinga80
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САМАРА, 20 июл - ПРАЙМ. Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы России Михаила Матвеева, сообщает РИА Новости.
Бахиров - второй фигурант уголовного дела о покушении на депутата. Первый обвиняемый - 16-летний житель Самары - тоже был заключен под стражу до 17 сентября включительно.
Как отметил на суде следователь СК, Бахиров частично признал свою причастность к преступлению, но отрицает наличие умысла убить депутата. Сам Бахиров заявил, что раскаивается и выразил готовность извиниться перед пострадавшими.
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Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии
12 июля, 12:49
По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана и 16-летний житель Самары нарушали на улице общественный порядок, а когда их попытались остановить депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство.
 
Происшествиясударест
 
 
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