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Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы

Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы - 20.07.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал уроженца Таджикистана по делу о покушении на депутата Госдумы

Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T14:02+0300

2024-07-20T14:02+0300

2024-07-20T14:02+0300

происшествия

суд

арест

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САМАРА, 20 июл - ПРАЙМ. Самарский районный суд арестовал до 17 сентября включительно 19-летнего уроженца Таджикистана, гражданина РФ Некруза Бахирова - одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы России Михаила Матвеева, сообщает РИА Новости.Бахиров - второй фигурант уголовного дела о покушении на депутата. Первый обвиняемый - 16-летний житель Самары - тоже был заключен под стражу до 17 сентября включительно. Как отметил на суде следователь СК, Бахиров частично признал свою причастность к преступлению, но отрицает наличие умысла убить депутата. Сам Бахиров заявил, что раскаивается и выразил готовность извиниться перед пострадавшими. По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана и 16-летний житель Самары нарушали на улице общественный порядок, а когда их попытались остановить депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку предъявили обвинение по статье о покушении на убийство.

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суд, арест