https://1prime.ru/20240720/rakety-850295268.html

На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе

На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе - 20.07.2024, ПРАЙМ

На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе

В ответ на размещение ракет США в ФРГ Россия может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на территорию Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T11:19+0300

2024-07-20T11:19+0300

2024-07-20T11:26+0300

вооружения

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ракеты

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В ответ на размещение ракет США в ФРГ Россия может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на территорию Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с агентством Reuters высказал аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн.Он отметил, что "с точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики".В качестве ответа на размещение американских ракет в Германии Российская Федерация, как считает аналитик, может развернуть свои новые боеголовки, нацеленные на территорию Соединенных Штатов.В то же время в агентстве Reuters подчеркнули, что размещение в ФРГ американских вооружений не сулит США никаких стратегических преимуществ.По оценке авторов статьи, это лишь "подпитывает и без того высокую напряженность и провоцирует дальнейшую спираль эскалации".Ранее в Соединенных Штатах заявили о планах по размещению с 2026 года в ФРГ вооружений, включая SM-6, "Томагавков", а также новых гиперзвуковых ракет.

https://1prime.ru/20240718/rakety-850249927.html

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россия, сша, ракеты