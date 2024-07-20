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На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе - 20.07.2024, ПРАЙМ
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На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе
На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе - 20.07.2024, ПРАЙМ
На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе
В ответ на размещение ракет США в ФРГ Россия может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на территорию Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T11:19+0300
2024-07-20T11:26+0300
вооружения
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В ответ на размещение ракет США в ФРГ Россия может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на территорию Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с агентством Reuters высказал аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн.Он отметил, что "с точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики".В качестве ответа на размещение американских ракет в Германии Российская Федерация, как считает аналитик, может развернуть свои новые боеголовки, нацеленные на территорию Соединенных Штатов.В то же время в агентстве Reuters подчеркнули, что размещение в ФРГ американских вооружений не сулит США никаких стратегических преимуществ.По оценке авторов статьи, это лишь "подпитывает и без того высокую напряженность и провоцирует дальнейшую спираль эскалации".Ранее в Соединенных Штатах заявили о планах по размещению с 2026 года в ФРГ вооружений, включая SM-6, "Томагавков", а также новых гиперзвуковых ракет.
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россия, сша, ракеты
Вооружения, РОССИЯ, США, ракеты
11:19 20.07.2024 (обновлено: 11:26 20.07.2024)
 
На Западе испугались ответа России на размещение США ракет в Европе

Reuters: РФ ответит на размещение американских ракет в ФРГ развертыванием своих

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В ответ на размещение ракет США в ФРГ Россия может развернуть стратегические ракеты, нацеленные на территорию Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с агентством Reuters высказал аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн.
Он отметил, что "с точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос, где размещены российские стратегические бомбардировщики".
В качестве ответа на размещение американских ракет в Германии Российская Федерация, как считает аналитик, может развернуть свои новые боеголовки, нацеленные на территорию Соединенных Штатов.
В то же время в агентстве Reuters подчеркнули, что размещение в ФРГ американских вооружений не сулит США никаких стратегических преимуществ.
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По оценке авторов статьи, это лишь "подпитывает и без того высокую напряженность и провоцирует дальнейшую спираль эскалации".
Ранее в Соединенных Штатах заявили о планах по размещению с 2026 года в ФРГ вооружений, включая SM-6, "Томагавков", а также новых гиперзвуковых ракет.
 
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