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"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T22:38+0300
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер."Конкретные ответные меры неизвестны, но РФ остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности еще в 2017 году. И есть мнение, что Москва может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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Вооружения, ГЕРМАНИЯ, США, ракеты, РОССИЯ
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
Риттер: американские ракеты в ФРГ могут привести к опасной эскалации
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik
американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.
"Конкретные ответные меры неизвестны, но РФ остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности еще в 2017 году. И есть мнение, что Москва может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.
Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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