https://1prime.ru/20240720/rakety-850300127.html

"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США

"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США - 20.07.2024, ПРАЙМ

"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США

Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T22:38+0300

2024-07-20T22:38+0300

2024-07-20T22:38+0300

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер."Конкретные ответные меры неизвестны, но РФ остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности еще в 2017 году. И есть мнение, что Москва может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

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германия, сша, ракеты, россия