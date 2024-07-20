Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США - 20.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240720/rakety-850300127.html
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T22:38+0300
2024-07-20T22:38+0300
вооружения
германия
сша
ракеты
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер."Конкретные ответные меры неизвестны, но РФ остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности еще в 2017 году. И есть мнение, что Москва может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
https://1prime.ru/20240718/ukraina-850256207.html
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сша, ракеты, россия
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, США, ракеты, РОССИЯ
22:38 20.07.2024
 
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США

Риттер: американские ракеты в ФРГ могут привести к опасной эскалации

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Решение США разместить на территории ФРГ дальнобойных ракет может привести к эскалации ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.
"Конкретные ответные меры неизвестны, но РФ остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности еще в 2017 году. И есть мнение, что Москва может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.
Как ранее сообщили в Пентагоне, в 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, существенно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам ныне находящиеся в странах Евросоюза орудия. В частности, речь может идти о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
18 июля, 23:41
 
ВооруженияГЕРМАНИЯСШАракетыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала