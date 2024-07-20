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Европа нарастила поставки рыбы из России до максимума с начала года

Европа нарастила поставки рыбы из России до максимума с начала года - 20.07.2024, ПРАЙМ

Европа нарастила поставки рыбы из России до максимума с начала года

Евросоюз четвертый месяц подряд наращивает ввоз рыбы из России - в мае он вырос до максимальных с начала года 65 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T08:26+0300

2024-07-20T08:26+0300

2024-07-20T08:26+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Евросоюз четвертый месяц подряд наращивает ввоз рыбы из России - в мае он вырос до максимальных с начала года 65 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных евростата. Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро, что больше апрельского экспорта на 15% в физическом и 16% в денежном выражении. Более половины европейского импорта приходится на рыбное филе, при этом стоимость этих поставок осталась на уровне 32,7 миллиона евро. Закупки замороженной рыбы выросли на 13% - до 22 миллионов евро. Сильнее всего увеличились поставки сушеной рыбы или рыбы в рассоле - в 3,1 раза, до 8,8 миллиона евро. Интересно, что в мае после перерыва на два месяца возобновились поставки моллюсков - на 947 тысяч евро. Главным покупателем российской рыбы в мае были Нидерланды с 18,5 миллиона евро, а сильнее всего увеличила закупки Португалия - в 3,9 раза, до 13 миллионов. Россия по итогам месяца стала девятым крупнейшим поставщиком рыбы в Евросоюз, поднявшись за месяц на одну позицию. Основными экспортерами остаются Норвегия (654 миллиона евро), а также Великобритания (152,5 миллиона) и Марокко (117 миллионов).

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