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Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов
Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов - 20.07.2024, ПРАЙМ
Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов
Минтранс пока не принял решения по изменению размера аэронавигационных сборов для Фонда капремонта региональных аэропортов, сообщил журналистам глава ведомства... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T17:54+0300
2024-07-20T17:54+0300
экономика
минтранс рф
россия
аэропорт
сборы
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минтранс пока не принял решения по изменению размера аэронавигационных сборов для Фонда капремонта региональных аэропортов, сообщил журналистам глава ведомства Роман Старовойт. Он отметил, что вопрос в настоящее время обсуждается на уровне Минтранса. Старовойт пояснил, что в настоящее время идут подсчеты, а также рассматриваются разные источники финансирования для того, чтобы обновить инфраструктуру региональных аэропортов.Глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее заявлял, что ставки аэронавигационных сборов для авиакомпаний России могут быть увеличены. Эти средства пойдут на финансирование фонда капитального ремонта аэродромов. По информации пресс-службы ведомства, в среднем ставка сборов вырастет на 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на каждые 100 километров маршрута. Дмитрий Ядров предположил, что это может произойти уже в августе.
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минтранс рф, россия, аэропорт, сборы
Экономика, Минтранс РФ, РОССИЯ, аэропорт, сборы
17:54 20.07.2024
 
Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов

Старовойт: решения повысить аэронавигационные сборы для аэропортов пока нет

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Вид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минтранс пока не принял решения по изменению размера аэронавигационных сборов для Фонда капремонта региональных аэропортов, сообщил журналистам глава ведомства Роман Старовойт.
Он отметил, что вопрос в настоящее время обсуждается на уровне Минтранса.
Старовойт пояснил, что в настоящее время идут подсчеты, а также рассматриваются разные источники финансирования для того, чтобы обновить инфраструктуру региональных аэропортов.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее заявлял, что ставки аэронавигационных сборов для авиакомпаний России могут быть увеличены. Эти средства пойдут на финансирование фонда капитального ремонта аэродромов.
По информации пресс-службы ведомства, в среднем ставка сборов вырастет на 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на каждые 100 километров маршрута. Дмитрий Ядров предположил, что это может произойти уже в августе.
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17:44
 
ЭкономикаМинтранс РФРОССИЯаэропортсборы
 
 
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