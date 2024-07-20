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Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов

Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов - 20.07.2024, ПРАЙМ

Старовойт прокомментировал возможное повышение навигационных сборов

Минтранс пока не принял решения по изменению размера аэронавигационных сборов для Фонда капремонта региональных аэропортов, сообщил журналистам глава ведомства... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T17:54+0300

2024-07-20T17:54+0300

2024-07-20T17:54+0300

экономика

минтранс рф

россия

аэропорт

сборы

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минтранс пока не принял решения по изменению размера аэронавигационных сборов для Фонда капремонта региональных аэропортов, сообщил журналистам глава ведомства Роман Старовойт. Он отметил, что вопрос в настоящее время обсуждается на уровне Минтранса. Старовойт пояснил, что в настоящее время идут подсчеты, а также рассматриваются разные источники финансирования для того, чтобы обновить инфраструктуру региональных аэропортов.Глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее заявлял, что ставки аэронавигационных сборов для авиакомпаний России могут быть увеличены. Эти средства пойдут на финансирование фонда капитального ремонта аэродромов. По информации пресс-службы ведомства, в среднем ставка сборов вырастет на 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на каждые 100 километров маршрута. Дмитрий Ядров предположил, что это может произойти уже в августе.

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минтранс рф, россия, аэропорт, сборы