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Стало известно, сколько в США отменили авиарейсов из-за глобального сбоя
Стало известно, сколько в США отменили авиарейсов из-за глобального сбоя - 20.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько в США отменили авиарейсов из-за глобального сбоя
Число авиарейсов в США, отмененных на фоне глобального технического сбоя, возросло до 2,6 тысячи, а число задержанных бортов превысило 9,3 тысячи, сообщает... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T06:47+0300
2024-07-20T06:47+0300
2024-07-20T06:49+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Число авиарейсов в США, отмененных на фоне глобального технического сбоя, возросло до 2,6 тысячи, а число задержанных бортов превысило 9,3 тысячи, сообщает портал по отслеживанию полетов FlightAware. В пятницу около 16.50 мск (около 9.50 по местному времени) портал сообщал, что были отменены свыше 1,3 тысячи рейсов и задержаны 3265 самолетов. "Общее число задержанных (рейсов - ред.) в США... сегодня: 9358... общее число отмен... в США: 2693", - говорится на сайте. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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сша, авиарейсы, глобальный сбой
Происшествия, США, авиарейсы, глобальный сбой
Стало известно, сколько в США отменили авиарейсов из-за глобального сбоя
FlightAware: в США отменили свыше 2,6 тысячи авиарейсов на фоне глобального сбоя
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Число авиарейсов в США, отмененных на фоне глобального технического сбоя, возросло до 2,6 тысячи, а число задержанных бортов превысило 9,3 тысячи, сообщает портал по отслеживанию полетов FlightAware.
В пятницу около 16.50 мск (около 9.50 по местному времени) портал сообщал, что были отменены свыше 1,3 тысячи рейсов и задержаны 3265 самолетов.
"Общее число задержанных (рейсов - ред.) в США... сегодня: 9358... общее число отмен... в США: 2693", - говорится на сайте.
Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, вызвавший глобальный сбой, заявил Маск
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.