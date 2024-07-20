https://1prime.ru/20240720/sboy-850292419.html

Стало известно, сколько в США отменили авиарейсов из-за глобального сбоя

Стало известно, сколько в США отменили авиарейсов из-за глобального сбоя - 20.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько в США отменили авиарейсов из-за глобального сбоя

Число авиарейсов в США, отмененных на фоне глобального технического сбоя, возросло до 2,6 тысячи, а число задержанных бортов превысило 9,3 тысячи, сообщает... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T06:47+0300

2024-07-20T06:47+0300

2024-07-20T06:49+0300

происшествия

сша

авиарейсы

глобальный сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83277/01/832770157_0:296:3073:2024_1920x0_80_0_0_29633c0d18154b96984308e4e28856b7.jpg

МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Число авиарейсов в США, отмененных на фоне глобального технического сбоя, возросло до 2,6 тысячи, а число задержанных бортов превысило 9,3 тысячи, сообщает портал по отслеживанию полетов FlightAware. В пятницу около 16.50 мск (около 9.50 по местному времени) портал сообщал, что были отменены свыше 1,3 тысячи рейсов и задержаны 3265 самолетов. "Общее число задержанных (рейсов - ред.) в США... сегодня: 9358... общее число отмен... в США: 2693", - говорится на сайте. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://1prime.ru/20240719/sboy-850290374.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, авиарейсы, глобальный сбой