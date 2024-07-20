Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - 20.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240720/sholts-850295759.html
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T13:10+0300
2024-07-20T13:10+0300
политика
олаф шольц
критика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_0:0:6240:3510_1920x0_80_0_0_0de3553215c96e7f4a4507fc6d365bb4.jpg
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией гонки вооружений и конфликта на Украине.Как подчеркнула депутат бундестага, "то, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно".Канцлер должен следует не нагнетать обстановку, а бороться за скорейшее прекращение огня на Украине, призвала Татти.Недавно в Минобороны США сообщили, что Соединенные Штаты c 2026 года начнут разворачивать в ФРГ дальнобойные ударные ракеты, существенно превосходящие по своим боевым характеристикам все, чем располагают страны Евросоюза на текущий момент. Так, было заявлено о планах по размещению на территории Германии ракет SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых систем.
https://1prime.ru/20240718/ukraina-850256207.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_404:0:5951:4160_1920x0_80_0_0_3b39ef21062bab5adde379ff6717e57c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
олаф шольц, критика, украина
Политика, Олаф Шольц, критика, УКРАИНА
13:10 20.07.2024
 
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине

Член бундестага Татти назвала политику Шольца по Украине позорной

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией гонки вооружений и конфликта на Украине.
Как подчеркнула депутат бундестага, "то, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно".
Канцлер должен следует не нагнетать обстановку, а бороться за скорейшее прекращение огня на Украине, призвала Татти.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
18 июля, 23:41
Недавно в Минобороны США сообщили, что Соединенные Штаты c 2026 года начнут разворачивать в ФРГ дальнобойные ударные ракеты, существенно превосходящие по своим боевым характеристикам все, чем располагают страны Евросоюза на текущий момент. Так, было заявлено о планах по размещению на территории Германии ракет SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых систем.
 
ПолитикаОлаф ШольцкритикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала