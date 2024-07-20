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"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T13:10+0300
2024-07-20T13:10+0300
2024-07-20T13:10+0300
политика
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией гонки вооружений и конфликта на Украине.Как подчеркнула депутат бундестага, "то, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно".Канцлер должен следует не нагнетать обстановку, а бороться за скорейшее прекращение огня на Украине, призвала Татти.Недавно в Минобороны США сообщили, что Соединенные Штаты c 2026 года начнут разворачивать в ФРГ дальнобойные ударные ракеты, существенно превосходящие по своим боевым характеристикам все, чем располагают страны Евросоюза на текущий момент. Так, было заявлено о планах по размещению на территории Германии ракет SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых систем.
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олаф шольц, критика, украина
Политика, Олаф Шольц, критика, УКРАИНА
"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
Член бундестага Татти назвала политику Шольца по Украине позорной
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ.
Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице
канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией гонки вооружений и конфликта на Украине.
Как подчеркнула депутат бундестага, "то, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно".
Канцлер должен следует не нагнетать обстановку, а бороться за скорейшее прекращение огня на Украине, призвала Татти.
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
Недавно в Минобороны США сообщили, что Соединенные Штаты c 2026 года начнут разворачивать в ФРГ дальнобойные ударные ракеты, существенно превосходящие по своим боевым характеристикам все, чем располагают страны Евросоюза на текущий момент. Так, было заявлено о планах по размещению на территории Германии ракет SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых систем.