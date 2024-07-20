https://1prime.ru/20240720/sholts-850295759.html

"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине

"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - 20.07.2024, ПРАЙМ

"Просто позорно". В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине

Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T13:10+0300

2024-07-20T13:10+0300

2024-07-20T13:10+0300

политика

олаф шольц

критика

украина

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти раскритиковала на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца в связи с эскалацией гонки вооружений и конфликта на Украине.Как подчеркнула депутат бундестага, "то, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно".Канцлер должен следует не нагнетать обстановку, а бороться за скорейшее прекращение огня на Украине, призвала Татти.Недавно в Минобороны США сообщили, что Соединенные Штаты c 2026 года начнут разворачивать в ФРГ дальнобойные ударные ракеты, существенно превосходящие по своим боевым характеристикам все, чем располагают страны Евросоюза на текущий момент. Так, было заявлено о планах по размещению на территории Германии ракет SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых систем.

https://1prime.ru/20240718/ukraina-850256207.html

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олаф шольц, критика, украина