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В России могут появиться рабочие со Шри-Ланки - 20.07.2024, ПРАЙМ
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В России могут появиться рабочие со Шри-Ланки
В России могут появиться рабочие со Шри-Ланки - 20.07.2024, ПРАЙМ
В России могут появиться рабочие со Шри-Ланки
Российская Федерация и Шри-Ланка обсуждают возможность привлечения рабочих со Шри-Ланки в РФ, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ | 20.07.2024, ПРАЙМ
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экономика
россия
шри-ланка
рабочие
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российская Федерация и Шри-Ланка обсуждают возможность привлечения рабочих со Шри-Ланки в РФ, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза. "Да, этот вопрос обсуждается, и не только в тех отраслях, что вы назвали. Еще это строительство, швейная промышленность. Такие дискуссии ведутся не только на уровне правительств, но и на частном уровне", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности привлечения рабочих со Шри-Ланки в Россию. Он уточнил, что трудовые мигранты с островного государства уже приезжают в Россию, но в будущем их может стать еще больше. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, шри-ланка, рабочие
Экономика, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА, рабочие
10:07 20.07.2024 (обновлено: 10:11 20.07.2024)
 
В России могут появиться рабочие со Шри-Ланки

Поверенный в России Амза: В Россию могут начать приезжать рабочие со Шри-Ланки

© Фото : Unsplash/Pix Ninty FourШри-Ланка
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : Unsplash/Pix Ninty Four
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российская Федерация и Шри-Ланка обсуждают возможность привлечения рабочих со Шри-Ланки в РФ, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.
"Да, этот вопрос обсуждается, и не только в тех отраслях, что вы назвали. Еще это строительство, швейная промышленность. Такие дискуссии ведутся не только на уровне правительств, но и на частном уровне", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности привлечения рабочих со Шри-Ланки в Россию.
Он уточнил, что трудовые мигранты с островного государства уже приезжают в Россию, но в будущем их может стать еще больше.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯШРИ-ЛАНКАрабочие
 
 
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