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В США зашкаливает "шпиономания", заявил посол Антонов
В США зашкаливает "шпиономания", заявил посол Антонов - 20.07.2024, ПРАЙМ
В США зашкаливает "шпиономания", заявил посол Антонов
В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют граждан РФ по всему миру, отправляя их за решетку под надуманными предлогами, заявил посол России... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T18:44+0300
2024-07-20T18:44+0300
2024-07-20T18:44+0300
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ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют граждан РФ по всему миру, отправляя их за решетку под надуманными предлогами, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Именно США преследуют росграждан по всему миру и отправляют их за решетку под надуманными предлогами. Шпиономания в Америке зашкаливает", — сказал он журналистам. Говоря о реакции Вашингтона на приговор американскому гражданину Эвану Гершковичу в деле о шпионаже, посол отметил, что это не первый случай, когда правящие круги США пытаются дискредитировать российское правосудие."Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен", — добавил он.Антонов обратил внимание на то, что американские спецслужбы оказывают давление на представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства только за то, что они продвигают свою культуру.
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сша, россия, анатолий антонов
Политика, США, РОССИЯ, Анатолий Антонов
В США зашкаливает "шпиономания", заявил посол Антонов
Антонов: власти США преследуют российских граждан по всему миру
ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют граждан РФ по всему миру, отправляя их за решетку под надуманными предлогами, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Именно США преследуют росграждан по всему миру и отправляют их за решетку под надуманными предлогами. Шпиономания в Америке зашкаливает", — сказал он журналистам.
Говоря о реакции Вашингтона на приговор американскому гражданину Эвану Гершковичу в деле о шпионаже, посол отметил, что это не первый случай, когда правящие круги США пытаются дискредитировать российское правосудие.
"Путин был прав. Абсолютно во всем". В США наконец признали очевидное
"Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен", — добавил он.
Антонов обратил внимание на то, что американские спецслужбы оказывают давление на представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства только за то, что они продвигают свою культуру.