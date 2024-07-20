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В США зашкаливает "шпиономания", заявил посол Антонов

В США зашкаливает "шпиономания", заявил посол Антонов - 20.07.2024, ПРАЙМ

В США зашкаливает "шпиономания", заявил посол Антонов

В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют граждан РФ по всему миру, отправляя их за решетку под надуманными предлогами, заявил посол России... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T18:44+0300

2024-07-20T18:44+0300

2024-07-20T18:44+0300

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ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют граждан РФ по всему миру, отправляя их за решетку под надуманными предлогами, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Именно США преследуют росграждан по всему миру и отправляют их за решетку под надуманными предлогами. Шпиономания в Америке зашкаливает", — сказал он журналистам. Говоря о реакции Вашингтона на приговор американскому гражданину Эвану Гершковичу в деле о шпионаже, посол отметил, что это не первый случай, когда правящие круги США пытаются дискредитировать российское правосудие."Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен", — добавил он.Антонов обратил внимание на то, что американские спецслужбы оказывают давление на представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства только за то, что они продвигают свою культуру.

https://1prime.ru/20240720/svo-850295913.html

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сша, россия, анатолий антонов