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Всплыли новые детали о подозреваемом в покушении на Трампа

Всплыли новые детали о подозреваемом в покушении на Трампа - 20.07.2024, ПРАЙМ

Всплыли новые детали о подозреваемом в покушении на Трампа

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа с помощью дрона "прочесывал" место проведения митинга в Пенсильвании перед выступлением кандидата в президенты США. | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T10:21+0300

2024-07-20T10:21+0300

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происшествия

подозреваемый

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа с помощью дрона "прочесывал" место проведения митинга в Пенсильвании перед выступлением кандидата в президенты США. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Как рассказывается в статье, "Томас Мэтью Крукс управлял дроном по запрограммированной траектории в начале дня 13 июля, чтобы прочесать территорию... перед митингом Трампа". Определенная траектория полета беспилотника, по оценкам источников газеты, дает основания для выводов, что подозреваемый обладает опытом управления дроном и не раз изучал место проведения митинга.Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Как свидетельствует видеозапись, экс-президента США с окровавленным ухом под руки увела со сцены охрана. Позднее Трамп заявил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. Секретная служба США заявила о ликвидации подозреваемого, который успел несколько раз выстрелить по сцене. В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Подозреваемым оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который спрятался на крыше производственного здания приблизительно в 100 метрах от сцены. В ФБР назвали инцидент покушением на жизнь Трампа.

https://1prime.ru/20240719/tramp-850276944.html

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подозреваемый, покушение на дональда трампа