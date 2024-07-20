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"Помощь Украине уйдет Тайваню". Европейцы боятся, что их бросят США

"Помощь Украине уйдет Тайваню". Европейцы боятся, что их бросят США - 20.07.2024, ПРАЙМ

"Помощь Украине уйдет Тайваню". Европейцы боятся, что их бросят США

Выбор Дональдом Трампом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса на роль напарника вызвал новые опасения европейцев – они переживают, что Соединенные Штаты их... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T12:15+0300

2024-07-20T12:15+0300

2024-07-20T12:15+0300

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Выбор Дональдом Трампом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса на роль напарника вызвал новые опасения европейцев – они переживают, что Соединенные Штаты их бросят на произвол судьбы. Вэнс известен как противник оказания помощи Киеву, убежденный, что главным вызовом для безопасности США -является Китай. Об этом рассказывается с публикации Asia Times.Как утверждается в статье, в случае победы Трампа на ноябрьских выборах Вэнс как его вице-президент будет содействовать переориентации внешней американской политики, включая политику безопасности, с евроатлантического региона на Индо-Тихоокеанский.Приход Вэнса в качестве вице-президента, как считают авторы материала, ознаменует разрушение интернационалистского внешнеполитического консенсуса Соединенных Штатов после 1945 года.При этом отмечается, что лидеры Евросоюза нервничают не напрасно, ведь недавно - в апреле нынешнего года - Вэнс в статье для New York Times заявил, что США должны не помогать Украине, а убедить ее отказаться от восстановления своего суверенитета в границах 1991 года и начать переговоры с Российской Федерацией.В случае отказа США от поддержки Украины Евросоюзу, говорится в публикации, вряд ли дастся восполнить этот пробел. Без американских технологий и разведывательной информации, которую могут предоставить только соединенные Штаты, Украина была бы неспособна противостоять Российской Федерации.Между тем в Германии уже заявили о намерении в 2025 году вдвое сократить военную помощь Украине. Тем самым ФРГ, как считают в Asia Times, послала "разрушительный сигнал", что ключевые европейские союзники Украины в деле предоставления военной помощи не смогут заменить Соединенные Штаты.Таким образом, нет ничего удивительного, что даже Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Российской Федерацией, заключает издание.

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