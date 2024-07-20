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Шри-Ланка создаст визы для "цифровых кочевников"
Шри-Ланка создаст визы для "цифровых кочевников" - 20.07.2024, ПРАЙМ
Шри-Ланка создаст визы для "цифровых кочевников"
Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T07:37+0300
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2024-07-20T07:37+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир Амза. "Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика – один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро. Этот вопрос обсуждается", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов, а также заметил, что остров может быть привлекателен для них благодаря своему часовому поясу и расположению между Востоком и Западом. Цифровыми кочевниками называют особую категорию людей, использующих цифровые возможности для работы и ведущих при этом мобильный образ жизни. Они работают программистами, дизайнерами, онлайн-предпринимателями. Многие страны, такие как Португалия, Испания, Греция, Мальта, Мексика, создают для цифровых кочевников специальные визы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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шри-ланка, визы
Экономика, ШРИ-ЛАНКА, визы
Шри-Ланка создаст визы для "цифровых кочевников"
Поверенный Амза: Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников"
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир Амза.
"Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика – один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро. Этот вопрос обсуждается", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов, а также заметил, что остров может быть привлекателен для них благодаря своему часовому поясу и расположению между Востоком и Западом.
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Цифровыми кочевниками называют особую категорию людей, использующих цифровые возможности для работы и ведущих при этом мобильный образ жизни. Они работают программистами, дизайнерами, онлайн-предпринимателями. Многие страны, такие как Португалия, Испания, Греция, Мальта, Мексика, создают для цифровых кочевников специальные визы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.