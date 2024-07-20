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"Острейший конфликт". Пушков дал прогноз по выборам в США - 20.07.2024, ПРАЙМ
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"Острейший конфликт". Пушков дал прогноз по выборам в США
"Острейший конфликт". Пушков дал прогноз по выборам в США - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Острейший конфликт". Пушков дал прогноз по выборам в США
Выборы президента в США могут стать острейшим гражданским конфликтом. Такое мнение в своем в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информационной... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T06:09+0300
2024-07-20T06:10+0300
политика
алексей пушков
выборы в сша
конфликт
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Выборы президента в США могут стать острейшим гражданским конфликтом. Такое мнение в своем в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Руководство Национального комитета Демпартии США накануне заявило, что намерено выдвинуть Джо Байдена кандидатом на выборы президента страны 2024 года, невзирая на многочисленные призывы к нему выйти из президентской гонки.Комментируя ситуацию, Пушков отметил: "С учетом того, насколько накалены страсти после покушения на Трампа и насколько расколота Америка, само ноябрьское голосование может превратиться не в выборы, а в острейший гражданский конфликт". По мнению сенатора, Демпартия США "делает ставку" на Байдена из-за отсутствия у нее других подходящих кандидатов. Поэтому из-за "слабеющего на глазах Байдена будут "вытягивать" на второй срок всеми возможными и невозможными способами", подчеркнул Пушков.Вторые дебаты Байдена и Трампа должны пройти 10 сентября. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://1prime.ru/20240719/bayden-850289203.html
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алексей пушков, выборы в сша, конфликт
Политика, Алексей Пушков, выборы в США, конфликт
06:09 20.07.2024 (обновлено: 06:10 20.07.2024)
 
"Острейший конфликт". Пушков дал прогноз по выборам в США

Пушков: выборы в США могут стать острейшим гражданским конфликтом

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Выборы президента в США могут стать острейшим гражданским конфликтом. Такое мнение в своем в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Руководство Национального комитета Демпартии США накануне заявило, что намерено выдвинуть Джо Байдена кандидатом на выборы президента страны 2024 года, невзирая на многочисленные призывы к нему выйти из президентской гонки.
Комментируя ситуацию, Пушков отметил: "С учетом того, насколько накалены страсти после покушения на Трампа и насколько расколота Америка, само ноябрьское голосование может превратиться не в выборы, а в острейший гражданский конфликт".
По мнению сенатора, Демпартия США "делает ставку" на Байдена из-за отсутствия у нее других подходящих кандидатов. Поэтому из-за "слабеющего на глазах Байдена будут "вытягивать" на второй срок всеми возможными и невозможными способами", подчеркнул Пушков.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Байден заявил, что на следующей неделе возобновит избирательную кампанию
Вчера, 19:53
Вторые дебаты Байдена и Трампа должны пройти 10 сентября. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
 
ПолитикаАлексей Пушковвыборы в СШАконфликт
 
 
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