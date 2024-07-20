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Объявлено о новых назначениях в объединенной компании Russ и Wildberries - 20.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объявлено о новых назначениях в объединенной компании Russ и Wildberries
Объявлено о новых назначениях в объединенной компании Russ и Wildberries - 20.07.2024, ПРАЙМ
Объявлено о новых назначениях в объединенной компании Russ и Wildberries
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в новой объединенной структуре с крупнейшим российским оператором наружной рекламы -... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T09:56+0300
2024-07-20T09:58+0300
экономика
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в новой объединенной структуре с крупнейшим российским оператором наружной рекламы - группой Russ. "Андрей Донцов, один из лучших юристов в России, возглавит нашу объединенную юридическую службу. А Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров. Помогут ему в этом директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев", - написала Бакальчук в своем Telegram-канале. Сообщения в СМИ и Telegram-каналах о новом витке развития своей компании она назвала "непроверенными слухами". "У нас действительно идут изменения в новой объединенной структуре. И все они классные и крутые… Дальше интереснее. Следите за новостями!", - добавила Бакальчук. Ранее в понедельник Forbes написал, что в начале июля российский маркетплейс Wildberries покинули сразу несколько топ-менеджеров, включая и назначенную месяц назад исполнительным директором Ольгу Наумову, в прошлом топ-менеджера "Магнита" и X5 Group. По словам источников издания, основной причиной ее ухода стали разногласия с собственниками по степени участия в управлении компанией. После в компании заявили, что исполнительный директор Наумова продолжает работать в компании, а исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас действительно покинули Wildberries. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
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татьяна бакальчук, wildberries
Экономика, Татьяна Бакальчук, Wildberries
09:56 20.07.2024 (обновлено: 09:58 20.07.2024)
 
Объявлено о новых назначениях в объединенной компании Russ и Wildberries

Бакальчук: в объединенной компании Russ и Wildberries произошли новые назначения

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о новых назначениях в новой объединенной структуре с крупнейшим российским оператором наружной рекламы - группой Russ.
"Андрей Донцов, один из лучших юристов в России, возглавит нашу объединенную юридическую службу. А Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров. Помогут ему в этом директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев", - написала Бакальчук в своем Telegram-канале.
Сообщения в СМИ и Telegram-каналах о новом витке развития своей компании она назвала "непроверенными слухами". "У нас действительно идут изменения в новой объединенной структуре. И все они классные и крутые… Дальше интереснее. Следите за новостями!", - добавила Бакальчук.
Ранее в понедельник Forbes написал, что в начале июля российский маркетплейс Wildberries покинули сразу несколько топ-менеджеров, включая и назначенную месяц назад исполнительным директором Ольгу Наумову, в прошлом топ-менеджера "Магнита" и X5 Group. По словам источников издания, основной причиной ее ухода стали разногласия с собственниками по степени участия в управлении компанией. После в компании заявили, что исполнительный директор Наумова продолжает работать в компании, а исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас действительно покинули Wildberries.
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15 июля, 10:39
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
 
ЭкономикаТатьяна БакальчукWildberries
 
 
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