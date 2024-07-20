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В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский - 20.07.2024, ПРАЙМ
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В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский - 20.07.2024, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский
Владимир Зеленский планирует в ближайшее время внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T14:19+0300
2024-07-20T14:19+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский планирует в ближайшее время внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа - о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — написал он.Железняк напомнил, что военное положение на Украине будет действовать до 11 августа 2024 года. Полномочия Зеленского истекли 20 мая. Выборы президента, которые должны были состояться 31 марта, отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов, и подчеркнул, что этот вопрос следует закрыть.На Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения и всеобщая мобилизация, срок действия которых продлевался неоднократно.
https://1prime.ru/20240719/vengriya-850282723.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:19 20.07.2024
 
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский

Железняк: Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении военного положения

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский планирует в ближайшее время внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

"В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа - о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — написал он.
Железняк напомнил, что военное положение на Украине будет действовать до 11 августа 2024 года. Полномочия Зеленского истекли 20 мая. Выборы президента, которые должны были состояться 31 марта, отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов, и подчеркнул, что этот вопрос следует закрыть.
На Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения и всеобщая мобилизация, срок действия которых продлевался неоднократно.
Петер Сийярто
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
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