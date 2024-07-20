https://1prime.ru/20240720/zelenskiy-850296431.html

В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский

В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский - 20.07.2024, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский

Владимир Зеленский планирует в ближайшее время внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T14:19+0300

2024-07-20T14:19+0300

2024-07-20T14:19+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский планирует в ближайшее время внести в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа - о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации", — написал он.Железняк напомнил, что военное положение на Украине будет действовать до 11 августа 2024 года. Полномочия Зеленского истекли 20 мая. Выборы президента, которые должны были состояться 31 марта, отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов, и подчеркнул, что этот вопрос следует закрыть.На Украине с 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения и всеобщая мобилизация, срок действия которых продлевался неоднократно.

https://1prime.ru/20240719/vengriya-850282723.html

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украина, владимир зеленский