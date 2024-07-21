https://1prime.ru/20240721/alisa-850304977.html

"Яндекс" будет убирать запретные темы для "Алисы"

"Яндекс" будет убирать запретные темы для "Алисы" - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" будет убирать запретные темы для "Алисы"

"Яндекс" активно работает над снижением количества тем, на которые его голосовой помощник "Алиса" не дает ответа или уходит от него, однако некоторые вопросы... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T13:29+0300

2024-07-21T13:29+0300

2024-07-21T13:29+0300

яндекс алиса

запрет

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" активно работает над снижением количества тем, на которые его голосовой помощник "Алиса" не дает ответа или уходит от него, однако некоторые вопросы навсегда останутся для нее под запретом, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Мы над этим активно работаем, но процент таких случаев действительно низкий, single digit (однозначный - ред.), что называется. И за четыре месяца мы на треть этот показатель снизили. Задача в том, чтобы свести его ближе к нулю, чтобы отвечать почти на любые вопросы", - ответил он на вопрос о запретных темах для "Алисы". Масюк отметил, что сейчас так ведет себя сервис "Нейро", подгружающий информацию для своих ответов прямо из поиска: если задать ему вопрос, нет "практически ни одной темы", где он уйдет от ответа. При этом, по его словам, есть какие-то вопросы, "на которые мы отвечать не хотим и фундаментально не захотим". "В Алисе у нас существует "детский режим", который ограждает детей от взрослого контента. А в "Нейро", например, если человек спрашивает, как совершить суицид, мы не даем 10 самых легких способов. Такие запросы к нам тоже попадают. Если человек его задает, мы хотим скорее дать ему телефон доверия, чем отвечать на этот вопрос", - пояснил Масюк. "Поэтому абсолютный ноль отказов отвечать на вопрос нам не кажется целесообразным. Цель состоит в том, чтобы увидеть, что существуют полярные точки зрения на ряд вопросов, и так и говорить человеку. Но именно отказы отвечать на вопросы должны приблизиться к нулю - и это вопрос скорее месяцев, чем лет, скажем так", - подытожил топ-менеджер. В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов. Тогда же, в апреле, компания запустила новый сервис "Нейро", в котором генеративные модели объединены с поисковой системой: нейросети подбирают необходимые источники через поисковую выдачу, а YandexGPT 3 представляет ответ в виде единого сообщения со ссылками на материалы. В своих ответах "Нейро" не использует информацию из памяти нейросети, а дает ответ на вопрос с помощью всех знаний, доступных в интернете. Нейросеть может отвечать на вопросы, для которых нужна информация из нескольких источников, а потом в режиме диалога дополнять свой ответ.

https://1prime.ru/20240721/alisa-850302326.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс алиса, запрет