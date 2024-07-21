Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой - 21.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240721/belorussiya-850308550.html
Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой
Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой - 21.07.2024, ПРАЙМ
Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой
Минск договорился перезапустить торгово-экономические отношения с Каракасом, которые стали буксовать в последнее время, заявил белорусский премьер Роман... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T19:55+0300
2024-07-21T20:15+0300
экономика
белоруссия
венесуэла
международная торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c81456a398057c98c30c152efd17c290.jpg
МИНСК, 21 июл – ПРАЙМ. Минск договорился перезапустить торгово-экономические отношения с Каракасом, которые стали буксовать в последнее время, заявил белорусский премьер Роман Головченко. "Необходимо было перезапустить наши торгово-экономические отношения, в политических — проблем нет никаких", — сказал Головченко, подводя итоги своего визита в Венесуэлу. Его слова привела пресс-служба кабмина Белоруссии в своем Telegram-канале. "На определенном этапе торгово-экономические отношения стали буксовать. Та модель, которая закладывалась в работу прежде всего наших совместных предприятий, уже не срабатывает в таком виде, в котором она была. Ситуация меняется", — отметил премьер. По его словам, в том числе, влияние оказали изменение объемов поступлений в венесуэльский бюджет, за счет которого приобреталась совместно выпускаемая техника, а также западные санкции. Головченко добавил, что в ходе переговоров в Каракасе речь шла о разработке новой модели сотрудничества в рамках совместных предприятий, созданных в Венесуэле. Он отметил, что на всех уровнях получены заверения о том, что работа этих предприятий будет продолжена. Кроме того, он сказал, что требуется дошлифовать некоторые моменты того, как будет выстраиваться бизнес. Премьер пояснил, что будет выстраиваться классическая коммерческая схема работы — выпуск продукции и поиск потребителя.Подводя итоги состоявшейся поездки в Гавану, Головченко заявил, что несмотря на сложности изыскана возможность поставки белорусской продукции на Кубу.По его словам, ужесточение экономической блокады Кубы со стороны США привело к снижению поступлений в кубинский бюджет. "Существует потребность абсолютно во всем: продуктах питания, технике, но есть сложности с финансовыми ресурсами", — отметил Головченко.Он рассказал, что решение нашли путем заключения контрактов на поставку товаров как с непосредственной оплатой, так и за счет импорта востребованной в Белоруссии кубинской продукции."В этих условиях улетать с Кубы с заключенными контрактами на миллионы долларов - достаточно серьезный результат", — заключил Головченко.
https://1prime.ru/20240720/energorynok-850299101.html
белоруссия
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_41bd4ccc7eecfcaf86cfd5873b58b1be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, венесуэла, международная торговля
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, международная торговля
19:55 21.07.2024 (обновлено: 20:15 21.07.2024)
 
Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой

Головченко: Минск договорился с Каракасом о перезапуске экономических отношений

© РИА Новости" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 21 июл – ПРАЙМ. Минск договорился перезапустить торгово-экономические отношения с Каракасом, которые стали буксовать в последнее время, заявил белорусский премьер Роман Головченко.
"Необходимо было перезапустить наши торгово-экономические отношения, в политических — проблем нет никаких", — сказал Головченко, подводя итоги своего визита в Венесуэлу. Его слова привела пресс-служба кабмина Белоруссии в своем Telegram-канале.
"На определенном этапе торгово-экономические отношения стали буксовать. Та модель, которая закладывалась в работу прежде всего наших совместных предприятий, уже не срабатывает в таком виде, в котором она была. Ситуация меняется", — отметил премьер. По его словам, в том числе, влияние оказали изменение объемов поступлений в венесуэльский бюджет, за счет которого приобреталась совместно выпускаемая техника, а также западные санкции.
Головченко добавил, что в ходе переговоров в Каракасе речь шла о разработке новой модели сотрудничества в рамках совместных предприятий, созданных в Венесуэле. Он отметил, что на всех уровнях получены заверения о том, что работа этих предприятий будет продолжена.
Кроме того, он сказал, что требуется дошлифовать некоторые моменты того, как будет выстраиваться бизнес. Премьер пояснил, что будет выстраиваться классическая коммерческая схема работы — выпуск продукции и поиск потребителя.
Подводя итоги состоявшейся поездки в Гавану, Головченко заявил, что несмотря на сложности изыскана возможность поставки белорусской продукции на Кубу.
По его словам, ужесточение экономической блокады Кубы со стороны США привело к снижению поступлений в кубинский бюджет. "Существует потребность абсолютно во всем: продуктах питания, технике, но есть сложности с финансовыми ресурсами", — отметил Головченко.
Он рассказал, что решение нашли путем заключения контрактов на поставку товаров как с непосредственной оплатой, так и за счет импорта востребованной в Белоруссии кубинской продукции.
"В этих условиях улетать с Кубы с заключенными контрактами на миллионы долларов - достаточно серьезный результат", — заключил Головченко.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
Кабмин одобрил проект об общем рынке электроэнергии РФ и Белоруссии
Вчера, 20:48
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯВЕНЕСУЭЛАмеждународная торговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала