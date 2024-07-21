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Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой

Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой - 21.07.2024, ПРАЙМ

Белоруссия договорилась о перезапуске экономических отношений с Венесуэлой

Минск договорился перезапустить торгово-экономические отношения с Каракасом, которые стали буксовать в последнее время, заявил белорусский премьер Роман... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T19:55+0300

2024-07-21T19:55+0300

2024-07-21T20:15+0300

экономика

белоруссия

венесуэла

международная торговля

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МИНСК, 21 июл – ПРАЙМ. Минск договорился перезапустить торгово-экономические отношения с Каракасом, которые стали буксовать в последнее время, заявил белорусский премьер Роман Головченко. "Необходимо было перезапустить наши торгово-экономические отношения, в политических — проблем нет никаких", — сказал Головченко, подводя итоги своего визита в Венесуэлу. Его слова привела пресс-служба кабмина Белоруссии в своем Telegram-канале. "На определенном этапе торгово-экономические отношения стали буксовать. Та модель, которая закладывалась в работу прежде всего наших совместных предприятий, уже не срабатывает в таком виде, в котором она была. Ситуация меняется", — отметил премьер. По его словам, в том числе, влияние оказали изменение объемов поступлений в венесуэльский бюджет, за счет которого приобреталась совместно выпускаемая техника, а также западные санкции. Головченко добавил, что в ходе переговоров в Каракасе речь шла о разработке новой модели сотрудничества в рамках совместных предприятий, созданных в Венесуэле. Он отметил, что на всех уровнях получены заверения о том, что работа этих предприятий будет продолжена. Кроме того, он сказал, что требуется дошлифовать некоторые моменты того, как будет выстраиваться бизнес. Премьер пояснил, что будет выстраиваться классическая коммерческая схема работы — выпуск продукции и поиск потребителя.Подводя итоги состоявшейся поездки в Гавану, Головченко заявил, что несмотря на сложности изыскана возможность поставки белорусской продукции на Кубу.По его словам, ужесточение экономической блокады Кубы со стороны США привело к снижению поступлений в кубинский бюджет. "Существует потребность абсолютно во всем: продуктах питания, технике, но есть сложности с финансовыми ресурсами", — отметил Головченко.Он рассказал, что решение нашли путем заключения контрактов на поставку товаров как с непосредственной оплатой, так и за счет импорта востребованной в Белоруссии кубинской продукции."В этих условиях улетать с Кубы с заключенными контрактами на миллионы долларов - достаточно серьезный результат", — заключил Головченко.

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белоруссия, венесуэла, международная торговля