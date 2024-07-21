https://1prime.ru/20240721/briks-850308720.html
В Иране назвали БРИКС крупнейшим коммерческим механизмом
В Иране назвали БРИКС крупнейшим коммерческим механизмом - 21.07.2024, ПРАЙМ
В Иране назвали БРИКС крупнейшим коммерческим механизмом
БРИКС представляет собой крупнейший коммерческий механизм вне однополярного миропорядка, даже Вашингтон понял, что однополярность — это не решение, а тупик,... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T20:22+0300
2024-07-21T20:22+0300
2024-07-21T20:22+0300
экономика
иран
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/31/842323127_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_1496b14e1093cb504aa34a40f46f6adc.jpg
ТЕГЕРАН, 21 июл – ПРАЙМ. БРИКС представляет собой крупнейший коммерческий механизм вне однополярного миропорядка, даже Вашингтон понял, что однополярность — это не решение, а тупик, заявил в воскресенье в ходе заседания иранского правительства исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "Объединение БРИКС считается крупнейшим механизмом (реализации — ред.) торговли за пределами рамок однополярного (миропорядка - ред.), и сегодня Иран наряду с другими членами БРИКС стал стратегическим партнером по принятию решений", — процитировало его слова агентство Nour News. Он также отметил, что "даже сами США пришли к выводу, что однополярность не просто не является решением, она является тупиком". Али Багери Кяни подчеркнул, что "на практике США показали, что не могут решить проблемы мирового сообщества, и сами стали проблемой". Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
https://1prime.ru/20240716/briks-850138181.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/31/842323127_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_55b5d3d35ed0920a06b2a08a899a59e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, брикс
В Иране назвали БРИКС крупнейшим коммерческим механизмом
И.о. МИД Ирана: БРИКС — крупнейший коммерческий механизм вне однополярного мира
ТЕГЕРАН, 21 июл – ПРАЙМ. БРИКС представляет собой крупнейший коммерческий механизм вне однополярного миропорядка, даже Вашингтон понял, что однополярность — это не решение, а тупик, заявил в воскресенье в ходе заседания иранского правительства исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"Объединение БРИКС считается крупнейшим механизмом (реализации — ред.) торговли за пределами рамок однополярного (миропорядка - ред.), и сегодня Иран наряду с другими членами БРИКС стал стратегическим партнером по принятию решений", — процитировало его слова агентство Nour News.
Он также отметил, что "даже сами США пришли к выводу, что однополярность не просто не является решением, она является тупиком". Али Багери Кяни подчеркнул, что "на практике США показали, что не могут решить проблемы мирового сообщества, и сами стали проблемой".
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
Страны БРИКС поддержали создание общей геологической платформы