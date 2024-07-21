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Эксперт объяснил, что мешает странам слезть с "нефтяной иглы"

Эксперт объяснил, что мешает странам слезть с "нефтяной иглы" - 21.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, что мешает странам слезть с "нефтяной иглы"

Снизить зависимость от нефтяного экспорта на фоне энергоперехода странам помогает диверсификация их экономик, в частности за счет резервирования излишков... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T09:45+0300

2024-07-21T09:45+0300

2024-07-21T09:47+0300

экономика

экспорт нефти

диверсификация

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Снизить зависимость от нефтяного экспорта на фоне энергоперехода странам помогает диверсификация их экономик, в частности за счет резервирования излишков нефтегазовых доходов, как это реализовано в России, и их инвестирования в другие отрасли, но для большинства нефтедобывающих стран это болезненно для бюджета, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. "Основным инструментом снижения зависимости и диверсификации экономики нефтяных стран является резервирование доходов от нефти и газа в специальных фондах на "черный" день (аналог ФНБ в России), а также их целевое направление на развитие инфраструктуры, создание условий для инвестиций в новые отрасли", - рассказал эксперт. Как отметил Амирагян, долгосрочные перспективы мирового спроса на нефть зависят прежде всего от скорости развития альтернативных, то есть "зеленых", технологий в различных секторах экономики, а также характера реализуемой климатической политики в отдельных регионах и мире в целом. При этом в наиболее "приятном" для нефтяных стран варианте мировой спрос на нефть в перспективе десяти-двадцати и более лет, скорее всего, останется без значительных изменений, но существует также вполне вероятный сценарий перехода к снижению спроса, хотя и небольшими темпами, объяснил эксперт. Энергопереход и ограничение спроса на нефть в будущем будут приводить к относительно невысоким ценам на "черное золото", что может существенно сократить доходы нефтяных стран. Поэтому для них важно уже сейчас задумываться о том, как выстраивать свою экономику в будущем. "Однако для большинства нефтяных стран со средним и низким уровнем доходов (например, в Африке) энергопереход и необходимость перестраивания экономики может протекать более болезненно, так как у них отсутствуют лишние финансовые ресурсы для реализации долгосрочной политики по диверсификации экономики", - добавил Амирагян. ГЕОГРАФИЯ "НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ" Чтобы оценить зависимость стран от конкретной отрасли или ресурса, используют различные показатели. Так, Всемирный банк публикует оценку доли ренты от отдельных ресурсов в ВВП по странам. Расчетный показатель ренты представляет собой разницу между ценой продукта и средней стоимостью его производства. Наиболее зависимыми от нефти экономиками мира в 2021 году являлись Ливия, Ирак, Республика Конго, Ангола, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Гайана, Азербайджан, где доля нефтяной ренты в ВВП составляла более 20%. В прочих нефтяных странах Персидского залива показатель оказался ниже - 10-15%, а в России - около 10%. Часто имеет смысл рассматривать зависимость от нефти вместе с природным газом, отметил эксперт. По данным Всемирного банка, в 2021 году наиболее "газовыми" экономиками мира с показателем доли газовой ренты в ВВП более 10% были Бруней, Катар и Узбекистан. Первые две страны вышли на такие показатели за счет развития производства и экспорта СПГ, а Узбекистан - крупный региональный производитель с высоким значением газа в экономике. В России показатель был равен 6%. "Если рассматривать роль суммарно нефти и газа в экономике, то лидерами в мире являлись нефтяные страны с низкой диверсификацией экономики (Ливия - 61%, Ирак - 43%, Республика Конго - 35%, Азербайджан - 30%), а в России показатель составил 15%", - добавил Амирагян. Также оценивать степень зависимости экономики страны от нефти можно по ее доле в доходах национального бюджета. Как отметил эксперт, если рассматривать страны со средним уровнем доходов и ниже, то наибольшая зависимость национального бюджета от нефтегазовых доходов с показателем более 50%, по данным на вторую половину 2010-х годов, отмечалась в Ираке, Экваториальной Гвинее, Ливии, Азербайджане, Анголе, Республике Конго, то есть в странах с явным преобладанием нефтегазового сектора и отсутствием соразмерных ему прочих секторов экономики. В России показатель оценивался чуть более 20%, что ниже значения в Казахстане (около 30%) и на уровне Мексики. ПРИМЕРЫ УСПЕХА Ряд стран уже преуспели в вопросах снижения зависимости своей экономики от нефти за счет диверсификации, ярким примером является Норвегия, а сравнительно новым - ОАЭ, рассказал эксперт ЦСР. Также, по данным Всемирного банка по доле нефтяной ренты в ВВП за 2000-2021 годы, наибольшее снижение отмечается в ряде стран Персидского залива (Кувейт, ОАЭ, Оман, Катар, Саудовская Аравия), которым за этот период удалось на фоне растущих мировых цен на нефть и расширения ее производства значительно снизить вклад нефтяной отрасли в экономику. Кроме того, к успешным примерам частичного "слезания с "нефтяной иглы" Амирагян отнес Индонезию, Малайзию, Нигерию, Анголу, Казахстан, а также Россию, где за 2000-2021 годы доля нефтяной ренты в ВВП снизилась с 15% до 10%, прежде всего за счет диверсификации экономики и опережающего роста таких отраслей, как агропромышленный комплекс, машиностроение, металлургия, сектор услуг. "В качестве приоритетных направлений для опережающего развития экономики выступают обрабатывающая промышленность, в том числе связанная с использованием нефти, туризм, сельское хозяйство, финансовые и логистические услуги", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240702/oil-849664809.html

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экспорт нефти, диверсификация