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Надули Америку. Мировой долг в три раза больше, чем нам говорят

Надули Америку. Мировой долг в три раза больше, чем нам говорят - 21.07.2024, ПРАЙМ

Надули Америку. Мировой долг в три раза больше, чем нам говорят

100 триллионов мирового долга, о котором писали СМИ - лишь государственный долг. Если добавить к этому долг компаний, получится еще примерно 100 триллионов... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T08:00+0300

2024-07-21T08:00+0300

2024-07-21T08:00+0300

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. 100 триллионов мирового долга, о котором писали СМИ - лишь государственный долг. Если добавить к этому долг компаний, получится еще примерно 100 триллионов долларов, а также долг домашних хозяйств (населения) — дополнительно около 70-80 триллионов долларов. Таким образом, общий долг сейчас достигает примерно 300 триллионов долларов, что составляет около 300% мирового ВВП. Долг обычно измеряется в процентах от ВВП, это важный показатель его объема. Если говорить о государственном долге, то это 100 триллионов долларов или 100% мирового ВВП. При этом треть мирового государственного долга принадлежит США, у которых долг составляет около 33-35 триллионов долларов. Это самый большой долг в мире, и он постоянно растет.Стоит отметить, что мировой государственный долг значительно вырос с 2020 года — примерно на 30 триллионов долларов, что составляет 30 процентных пунктов от мирового ВВП. Это произошло из-за программ помощи экономике и населению во время пандемии. Есть два момента, которые стоит отметить: долг действительно растет в денежном выражении быстрее, чем в процентах от ВВП. В любом случае, он будет продолжать расти в стоимостном выражении, поскольку растет мировая экономика. Например, если сейчас мировой государственный долг составляет 100 триллионов долларов, то через 15-17 лет он достигнет 200 триллионов, даже если не будет увеличиваться в процентах от ВВП.Но, вероятно, что и в процентах от ВВП он вырастет, поскольку США наращивают долг быстрее, чем растет их экономика. Хотя они планируют сокращать темпы роста долга, как и еврозона, вероятно, рост мирового долга в процентах продолжится, так, как и другие страны будут активно занимать. Развивающиеся страны, например, будут более активно привлекать займы, причем в безналичной форме.При прочих равных условиях (если не будет шоков типа пандемии или глобальных военных конфликтов) примерно через 17-20 лет мировой госдолг удвоится, то есть достигнет 200 триллионов долларов. Но, скорее всего, это произойдет быстрее.Теперь вопрос, у кого занимают. Государственный долг берется не в банке, а через выпуск государственных облигаций. В случае США — это казначейские облигации, которые может купить любой инвестор в мире, включая центральные банки. Есть два основных покупателя: физические и юридические лица, включая коммерческие банки, а также государственные структуры, такие как Национальный банк Китая, который владеет крупнейшими в мире золотовалютными резервами. Эти резервы накапливаются из-за профицита торговли и размещаются в активах.Государственные облигации покупают страны с профицитом текущих операций по торговле, такие как Китай, Япония, Южная Корея и Германия. Россия, в свою очередь, вышла с мирового финансового рынка и не размещает средства в международных облигациях и активах.Второй вопрос касается того, будут ли должники платить и где они найдут средства для этого. Должники платят регулярно, следуя графику погашения долга. Государственный долг частично погашается, но правительства занимают на большие суммы, чем погашают. Это вызывает вопрос, будет ли сокращаться государственный долг в процентах от ВВП. Скорее всего, при прочих равных условиях, нет. Американской экономике необходимо что-то делать с этим долгом, и в какой-то момент, когда появятся альтернативные способы размещения средств, такие как облигации или надежные активы в юанях, часть инвесторов может переключиться с казначейских облигаций США на китайские или индийские облигации. Но пока этого не произошло.Процесс дедолларизации идет медленно, хотя с 2020-2022 годов он несколько ускорился. По мере дедолларизации американская экономика будет иметь меньше возможностей занимать на внешнем рынке, ставки будут выше, и США придется сократить свои заимствования. Вряд ли государственный долг США в процентах от ВВП сократится до уровня 90-80% или ниже, он, скорее всего, останется на уровне 100-120%. Максимальная задача сейчас — хотя бы сохранить этот уровень, хотя даже это дается с трудом.Третий вопрос касается резервной валюты. Ситуация в Европейском Союзе, где весь долг выражен в евро, показывает, что он может быть погашен в любой момент через печать денег. Однако возникает вопрос о влиянии этого на курс национальной валюты и доверие к доллару. Американское правительство никогда не откажется выплатить долг, но постоянное расширение государственного долга является безответственной политикой.На фоне растущей роли юаня и рупии в мировой экономике, а также появления цифровых активов и криптовалют, доверие к доллару может снизиться. Если инвесторы потеряют доверие к доллару, возможно резкое переключение на новую резервную валюту, например, юань или другой финансовый актив. Обесценение доллара по отношению к другим валютам, как и обесценение евро, может привести к высокой инфляции в США, еврозоне и мире в целом.Такой сценарий не произойдет мгновенно. Если юань продолжит наращивать свои позиции в мире и интернационализироваться, а глубина китайского финансового рынка увеличится, появятся инструменты для размещения средств, это приведет к постепенному снижению роли доллара в международных расчетах и мировых сбережениях. Роль доллара и евро снизится, а роль юаня возрастет. Это будет сопровождаться ростом процентных ставок и стоимости заимствований в американской валюте для американской экономики. Проблема государственного долга для США будет постепенно обостряться.Автор – Александр Зайцев, завсектора международно-экономических исследований ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, руководитель проекта GlobBaro HSE: ежемесячный мониторинг мировой экономики и геополитических рисков, к.э.н.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848921916_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_0390a26828363ad33cba8764f309a765.jpg

мнения аналитиков, доллар, доллар сша, дедолларизация, внешний долг, государственный долг