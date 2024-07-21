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В "Домодедово" рассказали о планах по открытию новых магазинов Duty Free - 21.07.2024, ПРАЙМ
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В "Домодедово" рассказали о планах по открытию новых магазинов Duty Free
В "Домодедово" рассказали о планах по открытию новых магазинов Duty Free - 21.07.2024, ПРАЙМ
В "Домодедово" рассказали о планах по открытию новых магазинов Duty Free
Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года,... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T21:09+0300
2024-07-21T21:09+0300
экономика
duty free
аэропорт домодедово
магазин
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "До конца года в московском аэропорту (DME - ред.) Домодедово компания намерена открыть новые магазины. С их вводом общая торговая площадь ритейлера превысит 6 тысяч квадратных метров", - сказала представитель воздушной гавани. По информации представителя аэропорта, в 2024 году компания планирует открыть в аэропорту "Домодедово" такие новые торговые объекты, как: "Мир игрушек", бутик нижнего белья, бутик Belle You и мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров площадью более 600 квадратных метров. "Расширение торговых площадей стало возможно с вводом в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2. За год мы увеличили общую площадь торговых объектов на 74 процента, и этот процесс продолжается", - отмечает директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов.
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duty free, аэропорт домодедово, магазин
Экономика, duty free, аэропорт Домодедово, магазин
21:09 21.07.2024
 
В "Домодедово" рассказали о планах по открытию новых магазинов Duty Free

"Домодедово": в аэропорту откроют новые магазины Duty Free до конца 2024 года

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк%Пассажиры в аэропорту "Домодедово"
%Пассажиры в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"До конца года в московском аэропорту (DME - ред.) Домодедово компания намерена открыть новые магазины. С их вводом общая торговая площадь ритейлера превысит 6 тысяч квадратных метров", - сказала представитель воздушной гавани.
По информации представителя аэропорта, в 2024 году компания планирует открыть в аэропорту "Домодедово" такие новые торговые объекты, как: "Мир игрушек", бутик нижнего белья, бутик Belle You и мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров площадью более 600 квадратных метров.
"Расширение торговых площадей стало возможно с вводом в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2. За год мы увеличили общую площадь торговых объектов на 74 процента, и этот процесс продолжается", - отмечает директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов.
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Экономикаduty freeаэропорт Домодедовомагазин
 
 
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