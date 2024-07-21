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Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом
Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом - 21.07.2024, ПРАЙМ
Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом
По данным газеты “Известия”, более чем 60 процентов блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению. Означает ли это, что пользоваться сервисами готовой еды | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T04:04+0300
2024-07-21T04:04+0300
2024-07-21T04:04+0300
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доставка готовых блюд
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. По данным газеты “Известия”, более чем 60 процентов блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению. Означает ли это, что пользоваться сервисами готовой еды опасно для здоровья и какие правила надо соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий, разбирался "Прайм". Отравление на дом В середине июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде прогремел скандал с из-за многочисленных случаев заражения ботулизмом. Всего в десяти регионах 400 с лишним заболевших употребляли блюда с фасолью из служб доставки готовой еды. Два человека скончались. При этом ни вкус, ни запах зараженной еды не наводили на подозрения, отмечают пострадавшие.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНе успела утихнуть эта история, как столичный главк СК сообщил о случаях отравления на севере Москвы, предварительный диагноз – сальмонеллёз. Проверку провели в трех точках общепита.После этого газета “Известия” отправила в лабораторию "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" (ФГБУ "НЦБРП") образцы еды от крупнейших сервисов доставки. По итогам - в 10 из 16 проб эксперты обнаружили превышение содержания бактерии группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Чистой оказалась лишь продукция "Самоката" и "Перекрестка".Сервисы по доставки еды в России стали активно развиваться во время пандемии коронавируса. В 2019-2021 годах рынок готовой еды вырос в семь раз.Пандемия закончилась, а привычка заказывать еду на дом осталась. Только в прошлом году россияне потратили в ресторанах 2,3 триллиона рублей, а траты на доставку продуктов составили 492 миллиарда рублей. В 2024 году, по прогнозам "Яндекс.Еды", российский рынок доставки готовой еды вырастет на 21% и превысит отметку в 600 млрд рублей.В целом объем рынка готовой еды (аренда помещений, найм персонала, продукты, готовка, доставка) составляет 3,8 триллиона рублей, а в перспективе может вырасти в четыре раза до 14 триллионов рублей, прогнозируют в аналитической группе "РБК Исследования рынков".На черной кухнеЭксперты отмечают, что это общемировой тренд. Ключевые причины – нежелание готовить дома, удобство, скорость доставки, приемлемые цены. В больших городах люди все чаще не желают отвлекаться на приготовление пищи – они заняты работой, а свободное время проводят с большей пользой. Многие занимаются кулинарией исключительно в качестве хобби – по желанию и возможности, а на каждый день заказывают доставку.Благо проблем с этим нет – масса сервисов предлагает услуги на любой вкус и кошелек. Но нередко этим занимаются предприятия формата дарк китчен (dark kitchen). Это небольшие заведения, 90 процентов в которых занимает кухня, а для выдачи заказов курьерам выделена небольшая зона, рассказывает доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.При этом часто потребителю неизвестно, по какому адресу находится производство. Здесь-то и возможны злоупотребления или банальное несоблюдение санитарных норм, которые грозят опасными последствиями. Это усугубляется в жару, которая стоит сейчас на значительной части территории России. Отравления провоцируют кишечная палочка, листерии, золотистый стафилококки другие опасные бактерии. Буквально двух-трех часов в раскаленном и душном помещении им хватает, чтобы размножиться до критической массы.Гримасы регулированияЭто заставляет чиновников задуматься о том, как навести в черных кухнях порядок. После массового заражения ботулизмом депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) призвал ввести проверки предприятий общественного питания. Он напомнил, что в марте 2022 года был введен мораторий, который продолжит действовать до конца 2024-го. В отношении общепита он должен быть отменен, уверен депутат.В качестве глобального регулятора выступает обновленный ГОСТ, который устанавливает общие требования и подходы к услугам доставки готовой еды. В основу стандарта, по словам Мясниковой, легли лучшие зарубежные и отечественные практики в сфере услуг доставки.Основные положения ГОСТа заполняют пробел в нормативных требованиях к востребованной услуге, которые полностью отсутствовали до его принятия. Но проблема в том, что этот нужный и своевременный стандарт носит лишь рекомендательный характер.Помоги себе самТаким образом, для минимизации рисков лучше прибегнуть к старому испытанному способу "помоги себе сам". Чтобы готовая продукция не стала причиной пищевых отравлений, следует отдавать предпочтение стационарным предприятиям питания, в которые можно прийти и увидеть уровень сервиса собственными глазами. Отсутствие доступа к проточной воде, холодильника, грязь повсюду – повод поискать другое место и не испытывать судьбу.При получении заказа Мясникова советует обязательно проверить состояние, чистоту и способ упаковки. К примеру, технология упаковки в газомодифицированной среде позволяет дольше сохранить свежесть продукции.Проверьте целостность упаковки, наличие на ней информации о блюде (время изготовления, срок годности, условия хранения), его изготовителе и способе приготовления.Технолог не рекомендует заказывать скоропортящуюся продукцию, например, салаты, заливные мясо и рыбу, а также блюда без термической обработки - роллы, суши, тартар, карпаччо, кремовые торты и пирожные. “Такие блюда при несоблюдении температуры и сроков доставки становятся опасными и могут вызвать тяжелое пищевое отравление”, - предупреждает она.Особенно важно уделять внимание качеству продуктов, которые оказываются на вашем столе в жаркую погоду, говорит врач-инфекционист клиники "Будь Здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.Нередко курьеры популярных служб доставки развозят еду по многочисленным точкам в термосумках с нарушением температурного режима. То есть, еда может доехать до потребителя уже испорченной. Выбирайте проверенных и добросовестных производителей готовой продукции, где есть строгий контроль качества и безопасности на производстве, советует врач.
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доставка товаров, доставка, доставка готовых блюд, медицина
Статья, доставка товаров, доставка, доставка готовых блюд, медицина
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. По данным газеты “Известия”, более чем 60 процентов блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению. Означает ли это, что пользоваться сервисами готовой еды опасно для здоровья и какие правила надо соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий, разбирался "Прайм".
В середине июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде прогремел скандал с из-за многочисленных случаев заражения ботулизмом. Всего в десяти регионах 400 с лишним заболевших употребляли блюда с фасолью из служб доставки готовой еды. Два человека скончались. При этом ни вкус, ни запах зараженной еды не наводили на подозрения, отмечают пострадавшие.
Не успела утихнуть эта история, как столичный главк СК сообщил о случаях отравления на севере Москвы, предварительный диагноз – сальмонеллёз. Проверку провели в трех точках общепита.
После этого газета “Известия” отправила в лабораторию "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" (ФГБУ "НЦБРП") образцы еды от крупнейших сервисов доставки. По итогам - в 10 из 16 проб эксперты обнаружили превышение содержания бактерии группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Чистой оказалась лишь продукция "Самоката" и "Перекрестка".
Сервисы по доставки еды в России стали активно развиваться во время пандемии коронавируса. В 2019-2021 годах рынок готовой еды вырос в семь раз.
В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом
Пандемия закончилась, а привычка заказывать еду на дом осталась. Только в прошлом году россияне потратили в ресторанах 2,3 триллиона рублей, а траты на доставку продуктов составили 492 миллиарда рублей. В 2024 году, по прогнозам "Яндекс.Еды", российский рынок доставки готовой еды вырастет на 21% и превысит отметку в 600 млрд рублей.
В целом объем рынка готовой еды (аренда помещений, найм персонала, продукты, готовка, доставка) составляет 3,8 триллиона рублей, а в перспективе может вырасти в четыре раза до 14 триллионов рублей, прогнозируют в аналитической группе "РБК Исследования рынков".
Эксперты отмечают, что это общемировой тренд. Ключевые причины – нежелание готовить дома, удобство, скорость доставки, приемлемые цены. В больших городах люди все чаще не желают отвлекаться на приготовление пищи – они заняты работой, а свободное время проводят с большей пользой. Многие занимаются кулинарией исключительно в качестве хобби – по желанию и возможности, а на каждый день заказывают доставку.
Благо проблем с этим нет – масса сервисов предлагает услуги на любой вкус и кошелек. Но нередко этим занимаются предприятия формата дарк китчен (dark kitchen). Это небольшие заведения, 90 процентов в которых занимает кухня, а для выдачи заказов курьерам выделена небольшая зона, рассказывает доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
При этом часто потребителю неизвестно, по какому адресу находится производство. Здесь-то и возможны злоупотребления или банальное несоблюдение санитарных норм, которые грозят опасными последствиями. Это усугубляется в жару, которая стоит сейчас на значительной части территории России. Отравления провоцируют кишечная палочка, листерии, золотистый стафилококки другие опасные бактерии. Буквально двух-трех часов в раскаленном и душном помещении им хватает, чтобы размножиться до критической массы.
Это заставляет чиновников задуматься о том, как навести в черных кухнях порядок. После массового заражения ботулизмом депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) призвал ввести проверки предприятий общественного питания. Он напомнил, что в марте 2022 года был введен мораторий, который продолжит действовать до конца 2024-го. В отношении общепита он должен быть отменен, уверен депутат.
"Яндекс Еда" отметил рост спроса на доставку готовых блюд из ресторанов
В качестве глобального регулятора выступает обновленный ГОСТ, который устанавливает общие требования и подходы к услугам доставки готовой еды. В основу стандарта, по словам Мясниковой, легли лучшие зарубежные и отечественные практики в сфере услуг доставки.
Основные положения ГОСТа заполняют пробел в нормативных требованиях к востребованной услуге, которые полностью отсутствовали до его принятия. Но проблема в том, что этот нужный и своевременный стандарт носит лишь рекомендательный характер.
Таким образом, для минимизации рисков лучше прибегнуть к старому испытанному способу "помоги себе сам". Чтобы готовая продукция не стала причиной пищевых отравлений, следует отдавать предпочтение стационарным предприятиям питания, в которые можно прийти и увидеть уровень сервиса собственными глазами. Отсутствие доступа к проточной воде, холодильника, грязь повсюду – повод поискать другое место и не испытывать судьбу.
При получении заказа Мясникова советует обязательно проверить состояние, чистоту и способ упаковки. К примеру, технология упаковки в газомодифицированной среде позволяет дольше сохранить свежесть продукции.
Проверьте целостность упаковки, наличие на ней информации о блюде (время изготовления, срок годности, условия хранения), его изготовителе и способе приготовления.
Более четверти россиян заказывают фастфуд домой
Технолог не рекомендует заказывать скоропортящуюся продукцию, например, салаты, заливные мясо и рыбу, а также блюда без термической обработки - роллы, суши, тартар, карпаччо, кремовые торты и пирожные. “Такие блюда при несоблюдении температуры и сроков доставки становятся опасными и могут вызвать тяжелое пищевое отравление”, - предупреждает она.
Особенно важно уделять внимание качеству продуктов, которые оказываются на вашем столе в жаркую погоду, говорит врач-инфекционист клиники "Будь Здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.
Нередко курьеры популярных служб доставки развозят еду по многочисленным точкам в термосумках с нарушением температурного режима. То есть, еда может доехать до потребителя уже испорченной. Выбирайте проверенных и добросовестных производителей готовой продукции, где есть строгий контроль качества и безопасности на производстве, советует врач.