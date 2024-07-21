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Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом
Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом - 21.07.2024, ПРАЙМ
Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом
По данным газеты “Известия”, более чем 60 процентов блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению. Означает ли это, что пользоваться сервисами готовой еды | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T04:04+0300
2024-07-21T04:04+0300
статья
доставка товаров
доставка
доставка готовых блюд
медицина
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. По данным газеты “Известия”, более чем 60 процентов блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению. Означает ли это, что пользоваться сервисами готовой еды опасно для здоровья и какие правила надо соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий, разбирался "Прайм". Отравление на дом В середине июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде прогремел скандал с из-за многочисленных случаев заражения ботулизмом. Всего в десяти регионах 400 с лишним заболевших употребляли блюда с фасолью из служб доставки готовой еды. Два человека скончались. При этом ни вкус, ни запах зараженной еды не наводили на подозрения, отмечают пострадавшие.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНе успела утихнуть эта история, как столичный главк СК сообщил о случаях отравления на севере Москвы, предварительный диагноз – сальмонеллёз. Проверку провели в трех точках общепита.После этого газета “Известия” отправила в лабораторию "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" (ФГБУ "НЦБРП") образцы еды от крупнейших сервисов доставки. По итогам - в 10 из 16 проб эксперты обнаружили превышение содержания бактерии группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Чистой оказалась лишь продукция "Самоката" и "Перекрестка".Сервисы по доставки еды в России стали активно развиваться во время пандемии коронавируса. В 2019-2021 годах рынок готовой еды вырос в семь раз.Пандемия закончилась, а привычка заказывать еду на дом осталась. Только в прошлом году россияне потратили в ресторанах 2,3 триллиона рублей, а траты на доставку продуктов составили 492 миллиарда рублей. В 2024 году, по прогнозам "Яндекс.Еды", российский рынок доставки готовой еды вырастет на 21% и превысит отметку в 600 млрд рублей.В целом объем рынка готовой еды (аренда помещений, найм персонала, продукты, готовка, доставка) составляет 3,8 триллиона рублей, а в перспективе может вырасти в четыре раза до 14 триллионов рублей, прогнозируют в аналитической группе "РБК Исследования рынков".На черной кухнеЭксперты отмечают, что это общемировой тренд. Ключевые причины – нежелание готовить дома, удобство, скорость доставки, приемлемые цены. В больших городах люди все чаще не желают отвлекаться на приготовление пищи – они заняты работой, а свободное время проводят с большей пользой. Многие занимаются кулинарией исключительно в качестве хобби – по желанию и возможности, а на каждый день заказывают доставку.Благо проблем с этим нет – масса сервисов предлагает услуги на любой вкус и кошелек. Но нередко этим занимаются предприятия формата дарк китчен (dark kitchen). Это небольшие заведения, 90 процентов в которых занимает кухня, а для выдачи заказов курьерам выделена небольшая зона, рассказывает доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.При этом часто потребителю неизвестно, по какому адресу находится производство. Здесь-то и возможны злоупотребления или банальное несоблюдение санитарных норм, которые грозят опасными последствиями. Это усугубляется в жару, которая стоит сейчас на значительной части территории России. Отравления провоцируют кишечная палочка, листерии, золотистый стафилококки другие опасные бактерии. Буквально двух-трех часов в раскаленном и душном помещении им хватает, чтобы размножиться до критической массы.Гримасы регулированияЭто заставляет чиновников задуматься о том, как навести в черных кухнях порядок. После массового заражения ботулизмом депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) призвал ввести проверки предприятий общественного питания. Он напомнил, что в марте 2022 года был введен мораторий, который продолжит действовать до конца 2024-го. В отношении общепита он должен быть отменен, уверен депутат.В качестве глобального регулятора выступает обновленный ГОСТ, который устанавливает общие требования и подходы к услугам доставки готовой еды. В основу стандарта, по словам Мясниковой, легли лучшие зарубежные и отечественные практики в сфере услуг доставки.Основные положения ГОСТа заполняют пробел в нормативных требованиях к востребованной услуге, которые полностью отсутствовали до его принятия. Но проблема в том, что этот нужный и своевременный стандарт носит лишь рекомендательный характер.Помоги себе самТаким образом, для минимизации рисков лучше прибегнуть к старому испытанному способу "помоги себе сам". Чтобы готовая продукция не стала причиной пищевых отравлений, следует отдавать предпочтение стационарным предприятиям питания, в которые можно прийти и увидеть уровень сервиса собственными глазами. Отсутствие доступа к проточной воде, холодильника, грязь повсюду – повод поискать другое место и не испытывать судьбу.При получении заказа Мясникова советует обязательно проверить состояние, чистоту и способ упаковки. К примеру, технология упаковки в газомодифицированной среде позволяет дольше сохранить свежесть продукции.Проверьте целостность упаковки, наличие на ней информации о блюде (время изготовления, срок годности, условия хранения), его изготовителе и способе приготовления.Технолог не рекомендует заказывать скоропортящуюся продукцию, например, салаты, заливные мясо и рыбу, а также блюда без термической обработки - роллы, суши, тартар, карпаччо, кремовые торты и пирожные. “Такие блюда при несоблюдении температуры и сроков доставки становятся опасными и могут вызвать тяжелое пищевое отравление”, - предупреждает она.Особенно важно уделять внимание качеству продуктов, которые оказываются на вашем столе в жаркую погоду, говорит врач-инфекционист клиники "Будь Здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.Нередко курьеры популярных служб доставки развозят еду по многочисленным точкам в термосумках с нарушением температурного режима. То есть, еда может доехать до потребителя уже испорченной. Выбирайте проверенных и добросовестных производителей готовой продукции, где есть строгий контроль качества и безопасности на производстве, советует врач.
https://1prime.ru/20240620/botulizm-849343456.html
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4.7
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доставка товаров, доставка, доставка готовых блюд, медицина
Статья, доставка товаров, доставка, доставка готовых блюд, медицина
04:04 21.07.2024
 
Опасность номер один. Какие блюда рискованно заказывать на дом

Эксперт Мясникова дала три совета, как не отравиться готовой едой из доставки

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдых в санатории "Красная Талка" в Краснодарском крае
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. По данным газеты “Известия”, более чем 60 процентов блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению. Означает ли это, что пользоваться сервисами готовой еды опасно для здоровья и какие правила надо соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий, разбирался "Прайм".

Отравление на дом

В середине июня в Москве, Казани и Нижнем Новгороде прогремел скандал с из-за многочисленных случаев заражения ботулизмом. Всего в десяти регионах 400 с лишним заболевших употребляли блюда с фасолью из служб доставки готовой еды. Два человека скончались. При этом ни вкус, ни запах зараженной еды не наводили на подозрения, отмечают пострадавшие.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Не успела утихнуть эта история, как столичный главк СК сообщил о случаях отравления на севере Москвы, предварительный диагноз – сальмонеллёз. Проверку провели в трех точках общепита.
После этого газета “Известия” отправила в лабораторию "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" (ФГБУ "НЦБРП") образцы еды от крупнейших сервисов доставки. По итогам - в 10 из 16 проб эксперты обнаружили превышение содержания бактерии группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Чистой оказалась лишь продукция "Самоката" и "Перекрестка".
Сервисы по доставки еды в России стали активно развиваться во время пандемии коронавируса. В 2019-2021 годах рынок готовой еды вырос в семь раз.
Роспотребнадзор
В Москве сожгли около 20 тонн продукции на фоне заражения ботулизмом
20 июня, 13:50
Пандемия закончилась, а привычка заказывать еду на дом осталась. Только в прошлом году россияне потратили в ресторанах 2,3 триллиона рублей, а траты на доставку продуктов составили 492 миллиарда рублей. В 2024 году, по прогнозам "Яндекс.Еды", российский рынок доставки готовой еды вырастет на 21% и превысит отметку в 600 млрд рублей.
В целом объем рынка готовой еды (аренда помещений, найм персонала, продукты, готовка, доставка) составляет 3,8 триллиона рублей, а в перспективе может вырасти в четыре раза до 14 триллионов рублей, прогнозируют в аналитической группе "РБК Исследования рынков".

На черной кухне

Эксперты отмечают, что это общемировой тренд. Ключевые причины – нежелание готовить дома, удобство, скорость доставки, приемлемые цены. В больших городах люди все чаще не желают отвлекаться на приготовление пищи – они заняты работой, а свободное время проводят с большей пользой. Многие занимаются кулинарией исключительно в качестве хобби – по желанию и возможности, а на каждый день заказывают доставку.
Благо проблем с этим нет – масса сервисов предлагает услуги на любой вкус и кошелек. Но нередко этим занимаются предприятия формата дарк китчен (dark kitchen). Это небольшие заведения, 90 процентов в которых занимает кухня, а для выдачи заказов курьерам выделена небольшая зона, рассказывает доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
При этом часто потребителю неизвестно, по какому адресу находится производство. Здесь-то и возможны злоупотребления или банальное несоблюдение санитарных норм, которые грозят опасными последствиями. Это усугубляется в жару, которая стоит сейчас на значительной части территории России. Отравления провоцируют кишечная палочка, листерии, золотистый стафилококки другие опасные бактерии. Буквально двух-трех часов в раскаленном и душном помещении им хватает, чтобы размножиться до критической массы.

Гримасы регулирования

Это заставляет чиновников задуматься о том, как навести в черных кухнях порядок. После массового заражения ботулизмом депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) призвал ввести проверки предприятий общественного питания. Он напомнил, что в марте 2022 года был введен мораторий, который продолжит действовать до конца 2024-го. В отношении общепита он должен быть отменен, уверен депутат.
Сотрудник сервиса Яндекс.Еда - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2024
"Яндекс Еда" отметил рост спроса на доставку готовых блюд из ресторанов
27 января, 09:42
В качестве глобального регулятора выступает обновленный ГОСТ, который устанавливает общие требования и подходы к услугам доставки готовой еды. В основу стандарта, по словам Мясниковой, легли лучшие зарубежные и отечественные практики в сфере услуг доставки.
Основные положения ГОСТа заполняют пробел в нормативных требованиях к востребованной услуге, которые полностью отсутствовали до его принятия. Но проблема в том, что этот нужный и своевременный стандарт носит лишь рекомендательный характер.

Помоги себе сам

Таким образом, для минимизации рисков лучше прибегнуть к старому испытанному способу "помоги себе сам". Чтобы готовая продукция не стала причиной пищевых отравлений, следует отдавать предпочтение стационарным предприятиям питания, в которые можно прийти и увидеть уровень сервиса собственными глазами. Отсутствие доступа к проточной воде, холодильника, грязь повсюду – повод поискать другое место и не испытывать судьбу.
При получении заказа Мясникова советует обязательно проверить состояние, чистоту и способ упаковки. К примеру, технология упаковки в газомодифицированной среде позволяет дольше сохранить свежесть продукции.
Проверьте целостность упаковки, наличие на ней информации о блюде (время изготовления, срок годности, условия хранения), его изготовителе и способе приготовления.
Бутерброд БигМак в ресторане быстрого питания - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Более четверти россиян заказывают фастфуд домой
1 июня, 06:33
Технолог не рекомендует заказывать скоропортящуюся продукцию, например, салаты, заливные мясо и рыбу, а также блюда без термической обработки - роллы, суши, тартар, карпаччо, кремовые торты и пирожные. “Такие блюда при несоблюдении температуры и сроков доставки становятся опасными и могут вызвать тяжелое пищевое отравление”, - предупреждает она.
Особенно важно уделять внимание качеству продуктов, которые оказываются на вашем столе в жаркую погоду, говорит врач-инфекционист клиники "Будь Здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.
Нередко курьеры популярных служб доставки развозят еду по многочисленным точкам в термосумках с нарушением температурного режима. То есть, еда может доехать до потребителя уже испорченной. Выбирайте проверенных и добросовестных производителей готовой продукции, где есть строгий контроль качества и безопасности на производстве, советует врач.
 
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