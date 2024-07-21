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"Подозрительно молчат". В Киеве оценивают слова Джонсона о членстве в ЕС
"Подозрительно молчат". В Киеве оценивают слова Джонсона о членстве в ЕС - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Подозрительно молчат". В Киеве оценивают слова Джонсона о членстве в ЕС
В Киеве подозрительно молчат после слов британского экс-премьера Бориса Джонсона о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО, готовится переговорная площадка. Такое... | 21.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. В Киеве подозрительно молчат после слов британского экс-премьера Бориса Джонсона о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО, готовится переговорная площадка. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Ранее Джонсон заявлял, что Дональд Трамп сможет прекратить конфликт на Украине в силу своей смелости и силе. По словам, бывшего британского премьера, конфликт завершится на границах, существовавших до 24 февраля 2022 года, Украина получит право самой решать вопрос о членстве в Евросоюз и НАТО."Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? - задается вопросом Геращенко. - Потому что трубадуры Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – прим. ред.), комментирующие все подряд, тут уже сутки подозрительно молчат". Как считает депутат Рады, нынешняя ситуация объясняется тем, что в Киеве активизировались разговоры о возможном прекращении активных боевых действий, а реальный план руководства "зондируется устами друзей", чтобы потом сказать обществу: "Вы же видите, мы не хотели, но мир и партнеры нас подталкивали и принудили". Если же причина в другом, то, по мнению Геращенко, это еще хуже, поскольку тогда нарушается принцип "ничего об Украине без Украины". "И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо", - написала депутат Рады. Ранее экс-премьер Великобритании сообщал, что встретился с Трампом после покушения и что они обсуждали конфликт на Украине.
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борис джонсон, украина, ес, нато
Политика, Борис Джонсон, УКРАИНА, ЕС, НАТО
"Подозрительно молчат". В Киеве оценивают слова Джонсона о членстве в ЕС
Геращенко: Киев подозрительно молчит после высказываний Джонсона о членстве ЕС
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. В Киеве подозрительно молчат после слов британского экс-премьера Бориса Джонсона о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО, готовится переговорная площадка. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Ранее Джонсон заявлял, что Дональд Трамп сможет прекратить конфликт на Украине в силу своей смелости и силе. По словам, бывшего британского премьера, конфликт завершится на границах, существовавших до 24 февраля 2022 года, Украина получит право самой решать вопрос о членстве в Евросоюз и НАТО.
"Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? - задается вопросом Геращенко. - Потому что трубадуры Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – прим. ред.), комментирующие все подряд, тут уже сутки подозрительно молчат".
Как считает депутат Рады, нынешняя ситуация объясняется тем, что в Киеве активизировались разговоры о возможном прекращении активных боевых действий, а реальный план руководства "зондируется устами друзей", чтобы потом сказать обществу: "Вы же видите, мы не хотели, но мир и партнеры нас подталкивали и принудили".
В Британии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии в вопросе Украины
Если же причина в другом, то, по мнению Геращенко, это еще хуже, поскольку тогда нарушается принцип "ничего об Украине без Украины".
"И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо", - написала депутат Рады.
Ранее экс-премьер Великобритании сообщал, что встретился с Трампом после покушения и что они обсуждали конфликт на Украине.