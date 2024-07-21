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"Известия": российская экономика прошла пик перегрева
"Известия": российская экономика прошла пик перегрева - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Известия": российская экономика прошла пик перегрева
Российская экономика преодолела или практически преодолела пик перегрева, сообщили "Известия" со ссылкой на данные ЦБ РФ. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T14:39+0300
2024-07-21T14:39+0300
2024-07-21T14:39+0300
экономика
россия
экономика рф
перегрев
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российская экономика преодолела или практически преодолела пик перегрева, сообщили "Известия" со ссылкой на данные ЦБ РФ.Отмечается, что ЦБ провел опрос среди примерно 15 тысяч российских компаний. Его результаты свидетельствуют о снижении индикатора бизнес-климата в стране в июле до 7,7 пункта, причем в предыдущем месяце он составлял 10,6 пункта.В публикации сказано, что текущие оценки бизнес-климата снизились до 2,6 пункта, причем в период с апреля по июнь они были в два с лишним раза выше. По данным издания, наибольшее снижение показала оценка бизнес-условий в оптовой торговле и добыче полезных ископаемых, сокращение также продемонстрировали оценки выпуска и спроса. Кроме того, краткосрочные ожидания стали более умеренными, говорится в материале."Известия" пишут, что большинство показателей явно сигнализируют о некоторой стабилизации ситуации в экономике, которая давно разогналась до невиданных темпов в пять процентов, согласно приблизительной оценке по первому полугодию, и сейчас может постепенно перейти к остыванию.Авторы материала отметили, что хотя ряд индикаторов и просел достаточно сильно и возникли первые подозрения на угрозу рецессии в России в более отдаленном будущем, но как минимум замедление выглядит все более реальной перспективой. И это необязательно плохо, так как одним из его последствий может стать в том числе торможение инфляции, говорится в публикации.
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россия, экономика рф, перегрев
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, перегрев
"Известия": российская экономика прошла пик перегрева
"Известия": пик перегрева экономики РФ пройден
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ.
Российская экономика преодолела или практически преодолела пик перегрева, сообщили "Известия"
со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Отмечается, что ЦБ провел опрос среди примерно 15 тысяч российских компаний. Его результаты свидетельствуют о снижении индикатора бизнес-климата в стране в июле до 7,7 пункта, причем в предыдущем месяце он составлял 10,6 пункта.
В публикации сказано, что текущие оценки бизнес-климата снизились до 2,6 пункта, причем в период с апреля по июнь они были в два с лишним раза выше. По данным издания, наибольшее снижение показала оценка бизнес-условий в оптовой торговле и добыче полезных ископаемых, сокращение также продемонстрировали оценки выпуска и спроса. Кроме того, краткосрочные ожидания стали более умеренными, говорится в материале.
"Известия" пишут, что большинство показателей явно сигнализируют о некоторой стабилизации ситуации в экономике, которая давно разогналась до невиданных темпов в пять процентов, согласно приблизительной оценке по первому полугодию, и сейчас может постепенно перейти к остыванию.
Авторы материала отметили, что хотя ряд индикаторов и просел достаточно сильно и возникли первые подозрения на угрозу рецессии в России в более отдаленном будущем, но как минимум замедление выглядит все более реальной перспективой. И это необязательно плохо, так как одним из его последствий может стать в том числе торможение инфляции, говорится в публикации.
В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики