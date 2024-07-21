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Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган - 21.07.2024, ПРАЙМ
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган
Несколько государств-членов ЕС заказали у Анкары беспилотники. Об этом сообщил журналистам в самолете после возвращения из непризнанной Турецкой Республики... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T16:38+0300
2024-07-21T16:39+0300
вооружения
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 июл – ПРАЙМ. Несколько государств-членов ЕС заказали у Анкары беспилотники. Об этом сообщил журналистам в самолете после возвращения из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он не уточнило каких именно странах идет речь. "В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", — сказал он. Эрдоган также отметил, что Турция строит свой собственный самолет, создала свой собственный спутник и отправила его в космос. "Мы сделаем еще больше и пойдем дальше", — подчеркнул турецкий лидер.
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турция, реджеп тайип эрдоган, bayraktar
Вооружения, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Bayraktar
16:38 21.07.2024 (обновлено: 16:39 21.07.2024)
 
Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники, заявил Эрдоган

Эрдоган: несколько стран Евросоюза заказали у Турции беспилотники

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкBayraktar TB2
Bayraktar TB2 - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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АНКАРА, 21 июл – ПРАЙМ. Несколько государств-членов ЕС заказали у Анкары беспилотники. Об этом сообщил журналистам в самолете после возвращения из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он не уточнило каких именно странах идет речь.
"В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", — сказал он.
Эрдоган также отметил, что Турция строит свой собственный самолет, создала свой собственный спутник и отправила его в космос.
"Мы сделаем еще больше и пойдем дальше", — подчеркнул турецкий лидер.
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