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Бербок считает отказ от размещения американских ракет проявлением наивности

Бербок считает отказ от размещения американских ракет проявлением наивности - 21.07.2024, ПРАЙМ

Бербок считает отказ от размещения американских ракет проявлением наивности

Отказ от размещения в Германии американских ракет стал бы проявлением наивности, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T15:54+0300

2024-07-21T15:54+0300

2024-07-21T15:54+0300

политика

германия

нато

россия

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Отказ от размещения в Германии американских ракет стал бы проявлением наивности, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон в 2026 году начнет размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Бербок также выразила мнение, что российская сторона "постоянно расширяет арсенал". "Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров..., в том числе путем усиления сдерживания и дополнительного оружия противостояния", — привело ее слова немецкое издание WAZ. Министр добавила, что все остальное "было бы не только безответственным, но и наивным". Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что Москва в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. В последнее время на Западе все чаще выдвигают идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но при этом не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность блока у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20240719/shos-850259164.html

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германия, нато, россия, сша, анналена бербок