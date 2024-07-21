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В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией - 21.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией

Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией являются не более, чем игрой на западную публику, он хочет показать, что якобы... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T19:35+0300

2024-07-21T19:35+0300

2024-07-21T19:35+0300

политика

украина

владимир зеленский

госдума

переговоры

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией являются не более, чем игрой на западную публику, он хочет показать, что якобы стремится к мирному урегулированию. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Накануне Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность проведения переговоров с представителями России об окончании украинского конфликта, даже если это будет президент РФ Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой. "На мой взгляд, правда, это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем - президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией", — пояснил Журавлев. Он также добавил, что Зеленский не имеет иного выхода, "он прекрасно понимает, что, если и дальше будет ерепениться, то США, где к власти совсем скоро придет Трамп, окончательно перекроют кислород киевскому режиму". "Не знает, что предпринять, не понимая, что судьбу Украины будут решать уже без него. Он и указ свой может отменить — менял ведь мнение неоднократно, в том числе и по таким важным вопросам, как достижение мира на Донбассе — и, в принципе, сесть за стол переговоров, но вести их исключительно через посредника", — сказал Журавлев. "Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция — стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне установил запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для РФ является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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украина, владимир зеленский, госдума, переговоры