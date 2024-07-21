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В Россию врывается мощный конкурент Китая. Что выбрать и как не прогадать

В Россию врывается мощный конкурент Китая. Что выбрать и как не прогадать - 21.07.2024, ПРАЙМ

В Россию врывается мощный конкурент Китая. Что выбрать и как не прогадать

За последние двадцать лет эта страна проделала большой путь и стала технологическим центром для многих отраслей экономики, предоставляя лучшие инженерные... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T04:30+0300

2024-07-21T04:30+0300

2024-07-21T04:30+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. За последние двадцать лет эта страна проделала большой путь и стала технологическим центром для многих отраслей экономики, предоставляя лучшие инженерные таланты и цифровые технологии по конкурентоспособной цене. Что теперь производят в Индии и как им удалось так хорошо наладить локализацию и продвигать свои бренды, разбирался "Прайм".Made in IndiaИндийская экономика – одна из самых динамичных в мире, свой бурный рост она начала с конца 1990-х. И, хотя ее подкашивал кризис 2008-го, а затем и пандемия, стране удалось стать одним из глобальных производственных хабов. Причем в самых перспективных направлениях: электроника, полупроводники, беспилотники.С появлением флагманской программы премьер-министра Нарендры Моди "Делай в Индии" выросли, во-первых, заградительные тарифы на импортную продукцию, а во-вторых – субсидии на продукцию местного производства, были запущены мощные программы господдержки. Правящая "Бхаратия джаната парти" пообещала сделать Индию третьей по величине экономикой в мире к 2030 году. И, похоже, со своей задачей справляется.“Подобная экономическая политика в сочетании с главным конкурентным преимуществом – человеческим капиталом (а население Индии - 1,4 млрд человек, из которых около 60 процентов приходится на возрастную группу от 15 до 64 лет), – позволяет не просто следовать мировым трендам, но и оказывать влияние на их создание”, - рассказывает вице-президент Корпорации "Синергия" Алихан Хашиев.Возможно, в России не для всех очевидно, но Индия давно перестала быть бэк-офисом международных корпораций. На индийских инженеров полагаются мировые аэрокосмические компании. Индийский IT-сектор стал притчей во языцех: сейчас на него приходится около 10% ВВП страны. Индийские компании, выполняющие услуги на аутсорсе, не имеют конкурентов на мировом рынке.За последние два десятилетия Индия привлекла прямых иностранных инвестиций (ПИИ) почти на триллион долларов, указывает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Для примера – приток инвестиций в автомобильную отрасль в 2022 году увеличился с 1,6 до 7 млрд долларов.Благодаря широкой диверсификации бизнеса национальных корпораций этот успех проецируется и на другие отрасли экономики. Например, Tata Group занимается не только производством автомобилей, но также ведёт деятельность в области металлургии, энергетики, химической и пищевой отраслей, сфере ИТ и телекоммуникаций. Но на автотранспорте стоит остановиться отдельно.АвтотранспортВ прошлом году Индия впервые обогнала Японию и заняла третье место среди крупнейших автомобильных рынков мира после Китая и США. В 2022 году в Индии было продано 4,25 млн автомобилей, включая легковые и коммерческие. Такого роста достигли в первую очередь за счет возмещения неудовлетворенного спроса.Индия сегодня предоставляет услуги полного цикла по проектированию транспортных средств, разработке электродвигателей, автомобильных информационно-развлекательных систем и алгоритмов для автономного вождения. Ведущие национальные автомобильные компании – Tata Motors, Mahindra & Mahindra и Bajaj Auto.По мнению доцента кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженера Елены Афанасьевой, Tata Motors - ярчайший пример того, как локальный производитель автомобилей из страны третьего мира превратился в крупную международную компанию, которая влияет на лидеров мирового рынка.Mahindra & Mahindra – ещё один известный автомобильный бренд, широко представленный и на внутреннем, и на международном рынках. Компания производит широкую линейку моделей (от компактных до мощных внедорожников). В 1960-х они сотрудничали с французскими сталелитейщиками, затем с американцами – для производства тракторной техники. А в 90-х заключили новое соглашение с компанией Ford, добавив к модельному ряду легковые авто.Bajaj Auto – ведущий производитель двух- и трёхколесной техники: мотоциклов и скутеров. Компания, основанная в 1945 году, первоначально занималась импортом итальянских мотороллеров, но уже через несколько десятилетий ворвалась на мировой рынок со своими скутерами. На нескольких индийских заводах Bajaj (еще один расположен в Индонезии) ежегодно производится четыре миллиона мотоциклов и сотни тысяч трехколесных мотороллеров.Электроника и бытовая техникаЕще недавно только у одного из десяти жителей Индии был свой мобильный телефон. В 2023 году этот показатель увеличился до 71%. Тотальная "смартфонизация" стала одним из проявлений цифровой революции – еще одного масштабного начинания премьер-министра Нарендры Моди.Теперь Индия наращивает экспорт электроники в США и Великобританию, что говорит о росте ее конкуренции с Китаем. Так, если в ноябре 2021 года весь экспорт электроники из Индии в США составлял 2,51% от поставок из Китая, то в 2023-м доля выросла до 7,65%. В случае с Великобританией показатель увеличился с 4,79 до 10%. Кроме того, отмечен рост экспорта в Австралию, Канаду, Новую Зеландию.Bloomberg отмечает, что индийские власти создают привлекательные условия для производителей электроники — снижают налоги, упрощают процедуру приобретения земельных участков. В стране располагается крупнейший завод мобильных телефонов Samsung. А до конца нынешнего года в Индии появится первый в истории страны полупроводниковый чип отечественного производства.К примеру, индийская фирма Micromax – это один из крупнейших производителей мобильных устройств в мире. По словам Афанасьевой, главное преимущество продукции компании - бюджетность при достаточно высоких технических характеристиках. Micromax ориентируется в первую очередь на молодежную аудиторию и людей с невысокими доходами. И, кстати, в 2014 году компания пришла в Россию, представив на наш рынок широкий выбор недорогих телефонов.В области ИТ и производства электроники также сильные позиции у Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, Infosys Technologies. Такая отраслевая концентрация объясняется, по мнению Прикладовой, ключевой компетенцией индийской экономики – высокая квалификация ИТ-специалистов при относительно невысоких зарплатах.При этом индийский рынок очень фрагментирован. 69 процентов - это неорганизованный малый и средний бизнес, но есть и крупные игроки, к примеру, компания по производству потребительского электрооборудования Bajaj Electricals Ltd., а также Godrej Group, IFB Home Appliances, Electronics Mart India.Как отмечает Прикладова, успех индийских корпораций основан, прежде всего, на высокой емкости рынка. Но главное условие спроса на продукцию - доступность по цене. С этим индийские корпорации успешно справляются за счет низких производственных затрат (дешевой рабочей силы и эффекта масштаба) и эффективности сбыта (за счет высокой плотности населения).Индийцы в РоссииВ России более высокий платёжеспособный спрос приводит к большей конкуренции на рынке. “Соответственно, нарастить объёмы производства в моменте - практически нерешаемая задача. При этом заход индийского бизнеса осложняется тем, что российские потребители не знакомы с их брендами”, - рассуждает Прикладова.Даже к китайским товарам есть определённый скепсис по поводу их качества, - и это несмотря на масштаб присутствия в России. Эксперт напомнила ситуацию с поставками иранских автомобилей в 2022 году. Несмотря на дефицит и относительно низкие цены, они так и не стали пользоваться спросом.По словам Хашиева, безусловно, российского потребителя надо подготовить к товарам из Индии, под нашу аудиторию необходимо выстроить маркетинг продукции, провести широкую рекламную кампанию.И если корпорации смогут предложить продукцию по низким ценам при приемлемом уровне качества, то вполне смогут занять свою нишу. Но пока техника индийских брендов – это что-то неизвестное и не очень понятное для российского потребителя, констатируют эксперты.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

индия, россия, китай, смартфоны, нарендра моди