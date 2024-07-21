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Пасечник назвал сумму инвестиций в металлургию ЛНР

Пасечник назвал сумму инвестиций в металлургию ЛНР - 21.07.2024, ПРАЙМ

Пасечник назвал сумму инвестиций в металлургию ЛНР

Около 900 миллионов рублей инвестиций вложено в металлургические предприятия Луганской Народной Республики в течение первых трех месяцев текущего года, сообщил... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T10:51+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Около 900 миллионов рублей инвестиций вложено в металлургические предприятия Луганской Народной Республики в течение первых трех месяцев текущего года, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Для нашего края и всей страны металлургия всегда была и остается основой, фундаментом индустриальной мощи. Недаром наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал отрасль, в которой вы работаете, стратегически важной для России. Поэтому одна из главных задач сегодняшнего дня – вывести работу металлургических предприятий Луганщины на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении Пасечника с Днем Металлурга. По словам главы республики, на решение данной задачи направлены усилия федеральной и региональной власти, инвесторов, а также трудовых коллективов. "Результаты этой общей работы уже ощутимы. Только за первые три месяца этого года в развитие металлургических предприятий региона вложено около 900 миллионов рублей инвестиций", - сообщил Пасечник. Глава региона уточнил, что выпуск металлопродукции в республике заметно вырос. "Она (металлопродукция - ред.) пользуется спросом по всей России и поставляется на рынки ближнего зарубежья – в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. И это только начало возрождения отрасли", - заявил Пасечник. Глава ЛНР поблагодарил всех, кто восстанавливает промышленность Луганщины, и поздравил с профессиональным праздником.

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лнр, металлургия, инвестиции