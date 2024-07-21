https://1prime.ru/20240721/konflikt-850305661.html

"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах

"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах

Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T23:15+0300

2024-07-21T23:15+0300

2024-07-21T23:15+0300

политика

сша

украина

джей ди вэнс

конфликт

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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание The Washington Post."Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.Политик отметил, что в укреплении нацбезопасности нет ничего криминального, при этом США показывают себя достойно, участвуя в боевых действиях. Однако совсем необязательно втягивать страну в любое противостояние в мире, заключил он.Вэнс известен своими многочисленными выступлениями по поводу украинского конфликта. На них он подвергал критике многомиллиардную военную помощь Вашингтона Киеву и призывал к началу переговоров с Москвой. Политик заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года является нереалистичной, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и замораживания территориальных споров.

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сша, украина, джей ди вэнс, конфликт