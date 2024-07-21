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"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах - 21.07.2024, ПРАЙМ
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"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах
"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах
Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T23:15+0300
2024-07-21T23:15+0300
политика
сша
украина
джей ди вэнс
конфликт
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание The Washington Post."Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.Политик отметил, что в укреплении нацбезопасности нет ничего криминального, при этом США показывают себя достойно, участвуя в боевых действиях. Однако совсем необязательно втягивать страну в любое противостояние в мире, заключил он.Вэнс известен своими многочисленными выступлениями по поводу украинского конфликта. На них он подвергал критике многомиллиардную военную помощь Вашингтона Киеву и призывал к началу переговоров с Москвой. Политик заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года является нереалистичной, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и замораживания территориальных споров.
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сша, украина, джей ди вэнс, конфликт
Политика, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс, конфликт
23:15 21.07.2024
 
"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах

Джей Ди Вэнс: США не стоит вмешиваться во все мировые конфликты

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание The Washington Post.
"Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.
Политик отметил, что в укреплении нацбезопасности нет ничего криминального, при этом США показывают себя достойно, участвуя в боевых действиях. Однако совсем необязательно втягивать страну в любое противостояние в мире, заключил он.
Вэнс известен своими многочисленными выступлениями по поводу украинского конфликта. На них он подвергал критике многомиллиардную военную помощь Вашингтона Киеву и призывал к началу переговоров с Москвой. Политик заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года является нереалистичной, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и замораживания территориальных споров.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
"Пришло время". Советник Пентагона сделал заявление о покушении на Трампа
Вчера, 08:59
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДжей Ди Вэнсконфликт
 
 
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