https://1prime.ru/20240721/konflikt-850305661.html
"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах
"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах
Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T23:15+0300
2024-07-21T23:15+0300
2024-07-21T23:15+0300
политика
сша
украина
джей ди вэнс
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145407_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b406d26365cd1a7c90b3e2ad3b754575.jpg
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание The Washington Post."Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.Политик отметил, что в укреплении нацбезопасности нет ничего криминального, при этом США показывают себя достойно, участвуя в боевых действиях. Однако совсем необязательно втягивать страну в любое противостояние в мире, заключил он.Вэнс известен своими многочисленными выступлениями по поводу украинского конфликта. На них он подвергал критике многомиллиардную военную помощь Вашингтона Киеву и призывал к началу переговоров с Москвой. Политик заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года является нереалистичной, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и замораживания территориальных споров.
https://1prime.ru/20240721/pokushenie-850301934.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145407_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c0b97d3e9452036f71b5ab87ec8a97b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, джей ди вэнс, конфликт
Политика, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс, конфликт
"Не наше дело". Соратник Трампа раскритиковал участие США в конфликтах
Джей Ди Вэнс: США не стоит вмешиваться во все мировые конфликты
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ.
Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах в мире, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс. Его слова процитировало издание The Washington Post
.
"Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — сказал он.
Политик отметил, что в укреплении нацбезопасности нет ничего криминального, при этом США показывают себя достойно, участвуя в боевых действиях. Однако совсем необязательно втягивать страну в любое противостояние в мире, заключил он.
Вэнс известен своими многочисленными выступлениями по поводу украинского конфликта. На них он подвергал критике многомиллиардную военную помощь Вашингтона Киеву и призывал к началу переговоров с Москвой. Политик заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года является нереалистичной, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и замораживания территориальных споров.
"Пришло время". Советник Пентагона сделал заявление о покушении на Трампа