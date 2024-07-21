https://1prime.ru/20240721/krokus-850302455.html

Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу

Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу - 21.07.2024, ПРАЙМ

Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу

Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус сити холле" после их лечения, указывается в официальных судебных... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T09:17+0300

2024-07-21T09:17+0300

2024-07-21T09:24+0300

происшествия

крокус сити холл

экспертиза

медицина

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус сити холле" после их лечения, указывается в официальных судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно одному из судебных документов, "после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов" им необходимо провести судебно-медицинские экспертизы, а также получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам. Как РИА Новости узнало ранее, потерпевшими были признаны свыше 1700 человек, в качестве свидетелей допросили свыше 800 человек. Вместе с тем компетентные органы провели более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия. При этом было назначено свыше 650 различных судебных экспертиз.Теракт в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: боевики открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://1prime.ru/20240716/krokus-850141017.html

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крокус сити холл, экспертиза, медицина