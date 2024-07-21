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Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу
Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу - 21.07.2024, ПРАЙМ
Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу
Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус сити холле" после их лечения, указывается в официальных судебных... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T09:17+0300
2024-07-21T09:24+0300
происшествия
крокус сити холл
экспертиза
медицина
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус сити холле" после их лечения, указывается в официальных судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно одному из судебных документов, "после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов" им необходимо провести судебно-медицинские экспертизы, а также получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам. Как РИА Новости узнало ранее, потерпевшими были признаны свыше 1700 человек, в качестве свидетелей допросили свыше 800 человек. Вместе с тем компетентные органы провели более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия. При этом было назначено свыше 650 различных судебных экспертиз.Теракт в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: боевики открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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крокус сити холл, экспертиза, медицина
Происшествия, Крокус сити холл, экспертиза, медицина
09:17 21.07.2024 (обновлено: 09:24 21.07.2024)
 
Все потерпевшие в теракте в "Крокусе" пройдут медэкспертизу

Следствие проведет медэкспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус сити холле" после их лечения, указывается в официальных судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно одному из судебных документов, "после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов" им необходимо провести судебно-медицинские экспертизы, а также получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам.
Как РИА Новости узнало ранее, потерпевшими были признаны свыше 1700 человек, в качестве свидетелей допросили свыше 800 человек. Вместе с тем компетентные органы провели более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия. При этом было назначено свыше 650 различных судебных экспертиз.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Росфинмониторинге рассказали о причастных к теракту в "Крокусе"
16 июля, 10:17
Теракт в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: боевики открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
 
ПроисшествияКрокус сити холлэкспертизамедицина
 
 
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