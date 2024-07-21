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Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила - 21.07.2024, ПРАЙМ
Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила
В 2024 году на территории Российской Федерации были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T11:50+0300
2024-07-21T11:51+0300
роспотребнадзор
инфекция
заболевание
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. В 2024 году на территории Российской Федерации были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Как ранее передавали СМИ, в Израиле была зарегистрирована самая массовая за четверть века заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который переносят комары. В нынешнем сезоне были инфицированы уже 440 человек. Из них 32 скончались.В сообщении Роспотребнадзора указывается, что мониторинг за распространением этого заболевания непрерывно ведется как в Российской Федерации, так и за рубежом. "В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых - завозные", - отметили в ведомстве. Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Среди симптомов называют повышение температуры, головную и мышечные боли, а также сыпь.
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роспотребнадзор, инфекция, заболевание
Роспотребнадзор, инфекция, заболевание
11:50 21.07.2024 (обновлено: 11:51 21.07.2024)
 
Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор: в РФ в 2024 г выявили единичные случаи лихорадки Западного Нила

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования в Казани. День второй
Международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования в Казани. День второй - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. В 2024 году на территории Российской Федерации были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как ранее передавали СМИ, в Израиле была зарегистрирована самая массовая за четверть века заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который переносят комары. В нынешнем сезоне были инфицированы уже 440 человек. Из них 32 скончались.
В сообщении Роспотребнадзора указывается, что мониторинг за распространением этого заболевания непрерывно ведется как в Российской Федерации, так и за рубежом.
"В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых - завозные", - отметили в ведомстве.
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5 июля, 12:19
Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Среди симптомов называют повышение температуры, головную и мышечные боли, а также сыпь.
 
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