https://1prime.ru/20240721/likhoradka-850304219.html

Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила - 21.07.2024, ПРАЙМ

Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила

В 2024 году на территории Российской Федерации были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T11:50+0300

2024-07-21T11:50+0300

2024-07-21T11:51+0300

роспотребнадзор

инфекция

заболевание

https://cdnn.1prime.ru/img/83517/05/835170546_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_22f841c0813fd405ff6f0fd4cf8cf2a9.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. В 2024 году на территории Российской Федерации были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Как ранее передавали СМИ, в Израиле была зарегистрирована самая массовая за четверть века заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который переносят комары. В нынешнем сезоне были инфицированы уже 440 человек. Из них 32 скончались.В сообщении Роспотребнадзора указывается, что мониторинг за распространением этого заболевания непрерывно ведется как в Российской Федерации, так и за рубежом. "В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых - завозные", - отметили в ведомстве. Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Среди симптомов называют повышение температуры, головную и мышечные боли, а также сыпь.

https://1prime.ru/20240705/ameba-849841701.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспотребнадзор, инфекция, заболевание