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В мире падают продажи люксовой одежды. Виноват Китай

В мире падают продажи люксовой одежды. Виноват Китай - 21.07.2024, ПРАЙМ

В мире падают продажи люксовой одежды. Виноват Китай

Индустрия люксовой одежды и аксессуаров переживает сейчас не лучшие свои времена: на этой неделе свои прогнозы по продажам ухудшила еще одна компания из мира... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T08:10+0300

2024-07-21T08:10+0300

2024-07-21T08:10+0300

экономика

люкс-бренды

продажи

китай

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Индустрия люксовой одежды и аксессуаров переживает сейчас не лучшие свои времена: на этой неделе свои прогнозы по продажам ухудшила еще одна компания из мира высокой моды, немецкая Hugo Boss, из-за чего ее бумаги рухнули до трехлетнего минимума. Из двух десятков брендов, чьи данные проанализировало РИА Новости, лишь четыре - Dior, Hermes, Ralph Lauren и Prada - показывают рост продаж. А остальные модные дома теряют финансовый оптимизм: среди них, например, такие гиганты, как Gucci, Chanel, Cartier и Estee Lauder. Свои неудачи, помимо всего прочего, они пытаются объяснить слабым спросом на китайском рынке, который является ключевым для отрасли. По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, происходит это на фоне изменения потребительских настроений в стране и замедления ее экономики. КОМУ В КИТАЕ ЖИВЕТСЯ НЕСЛАДКО Hugo Boss теперь ожидает годовые продажи на уровне до 4,35 миллиарда евро вместо 4,45 миллиарда евро в предыдущем прогнозе, а операционную прибыль по итогам года в диапазоне 350-430 миллионов евро вместо 430–475 миллионов. Ухудшение ожиданий бренд объяснил ворохом макроэкономических и геополитических проблем, при этом особенно остро чувствуется замедление спроса в Китае и Великобритании. В этом немецкая компания далеко не единственная: на проблемы на китайском рынке жалуется также французский холдинг Kering, куда входят такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta. Глава холдинга Франсуа-Анри Пино в неубедительных показателях тоже винит слабый китайский рынок. Жалуется на снижение спроса и другой крупный модный бренд - британский Burberry. Компания уже даже предупредила инвесторов о замедлении спроса и в первой половине следующего года, вновь не забыв упомянуть проблемный китайский рынок. ПОЧЕМУ ПАДАЕТ СПРОС Ожидается, что 2024 год будет для индустрии более трудным из-за проблем и противоречий в мировой экономике, в частности, китайской, отмечает Лебсак-Клейманс. По данным государственного статуправления страны, рост китайской экономики замедлился до 4,7% во втором квартале 2024 года, а обороты розничного рынка в июне выросли всего на 2%. "Дополнительные факторы замедления экономики Китая - это спад в сфере недвижимости и сокращение показателей занятости. Покупатели среднего класса, которые являются "мигрирующей" группой для люксового рынка, сократили расходы на дорогие товары", - сообщила агентству эксперт. При этом она подчеркивает, что несмотря на временный спад активности в люксовом сегменте, об инвестициях и о стратегии активного развития в Китае в долгосрочной перспективе заявляют основные люксовые лидеры. Согласно оценке консалтинговой компании Bain&Co, несмотря на текущий турбулентный период, ожидается, что к 2030 году люксовый рынок Китая по своим размерам обойдет американский и европейский.

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люкс-бренды, продажи, китай