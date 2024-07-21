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Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением
Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением - 21.07.2024, ПРАЙМ
Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением
Бизнесмен из США Илон Маск заявил о необходимости создать на Луне базу с постоянным поселением. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T18:09+0300
2024-07-21T18:09+0300
2024-07-21T18:09+0300
сша
илон маск
луна
база
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен из США Илон Маск заявил о необходимости создать на Луне базу с постоянным поселением. "Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением", — написал он в соцсети X. В апреле Маск сказал, что рассчитывает, что его компания сможет начать доставлять людей на Луну в течение следующих пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти лет.
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сша, илон маск, луна, база
США, Илон Маск, Луна, база
Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением
Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен из США Илон Маск заявил о необходимости создать на Луне базу с постоянным поселением.
"Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением", — написал он в соцсети X.
В апреле Маск сказал, что рассчитывает, что его компания сможет начать доставлять людей на Луну в течение следующих пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти лет.
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