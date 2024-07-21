https://1prime.ru/20240721/mask-850307520.html

Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением

Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением - 21.07.2024, ПРАЙМ

Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением

Бизнесмен из США Илон Маск заявил о необходимости создать на Луне базу с постоянным поселением. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T18:09+0300

2024-07-21T18:09+0300

2024-07-21T18:09+0300

сша

илон маск

луна

база

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен из США Илон Маск заявил о необходимости создать на Луне базу с постоянным поселением. "Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением", — написал он в соцсети X. В апреле Маск сказал, что рассчитывает, что его компания сможет начать доставлять людей на Луну в течение следующих пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти лет.

https://1prime.ru/20240718/mask-850236211.html

сша

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сша, илон маск, луна, база