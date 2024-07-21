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Маск считает, что демократы в США боятся Трампа
Маск считает, что демократы в США боятся Трампа - 21.07.2024, ПРАЙМ
Маск считает, что демократы в США боятся Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск на фоне выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы боятся бывшего главу Белого дома Дональда | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T22:42+0300
2024-07-21T22:42+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск на фоне выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы боятся бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, так как он "не является марионеткой". Байден ранее в воскресенье сообщил о своем выходе из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка", — указал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Кроме того, Маск пошутил, что в Белом доме узнали о решении Байдена из социальной сети Х."Советники Белого дома узнали, что Байден выходит из гонки, прочитав (социальную сеть — ред.) Х", — написал предприниматель в своем аккаунте.Выборы президента в США пройдут в ноябре.
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сша, илон маск, дональд трамп, выборы в сша
Политика, США, Илон Маск, Дональд Трамп, выборы в США
Маск считает, что демократы в США боятся Трампа
Маск заявил, что демократы боятся Трампа, поскольку он "не является марионеткой"
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск на фоне выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы боятся бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, так как он "не является марионеткой".
Байден ранее в воскресенье сообщил о своем выходе из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка", — указал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
Кроме того, Маск пошутил, что в Белом доме узнали о решении Байдена из социальной сети Х.
"Советники Белого дома узнали, что Байден выходит из гонки, прочитав (социальную сеть — ред.) Х", — написал предприниматель в своем аккаунте.
Выборы президента в США пройдут в ноябре.
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки