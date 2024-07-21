https://1prime.ru/20240721/medvuzy-850303311.html
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медвузах
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медвузах - 21.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медвузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Об этом... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T10:44+0300
2024-07-21T10:44+0300
2024-07-21T10:45+0300
михаил мишустин
медицина
вузы
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства. Как указывается в сообщении, Министерству образования и науки поручено проработать вопрос об увеличении со следующего года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям.При этом Министерство просвещения, как сообщается, обязано принять необходимые меры по поэтапному увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Министерству здравоохранения вместе с регионами поручено разработать для каждого региона планы мероприятий по сокращению дефицита медиков на 2025–2030 годы. Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федеральных проектов, четыре из которых нацелены на оказание помощи гражданам, имеющим онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и гепатит С.
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михаил мишустин, медицина, вузы
Михаил Мишустин, медицина, вузы
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медвузах
Мишустин поручил увеличить с 2025 года число бюджетных мест в медвузах
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.
Как указывается в сообщении, Министерству образования и науки поручено проработать вопрос об увеличении со следующего года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям.
При этом Министерство просвещения, как сообщается, обязано принять необходимые меры по поэтапному увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования.
Министерству здравоохранения вместе с регионами поручено разработать для каждого региона планы мероприятий по сокращению дефицита медиков на 2025–2030 годы.
В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам
Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федеральных проектов, четыре из которых нацелены на оказание помощи гражданам, имеющим онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и гепатит С.