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Мишустин оценил роль металлургии в России
Мишустин оценил роль металлургии в России - 21.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил роль металлургии в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T09:50+0300
2024-07-21T09:50+0300
2024-07-21T09:51+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина. День металлурга отмечается в России в воскресенье. "Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи. По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.
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михаил мишустин, металлургия, россия
Экономика, Михаил Мишустин, металлургия, РОССИЯ
Мишустин оценил роль металлургии в России
Мишустин: металлургия обеспечивает обороноспособность и благополучие
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
День металлурга отмечается в России в воскресенье.
"Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи.
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По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов.
День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.