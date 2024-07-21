Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил роль металлургии в России - 21.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240721/metallurgiya-850302968.html
Мишустин оценил роль металлургии в России
Мишустин оценил роль металлургии в России - 21.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил роль металлургии в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T09:50+0300
2024-07-21T09:51+0300
экономика
михаил мишустин
металлургия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/30/838853058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5834f8cf568139594f7693cc90f61b44.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина. День металлурга отмечается в России в воскресенье. "Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи. По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.
https://1prime.ru/20240715/manturov-850122076.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/30/838853058_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_fd863f583ff117b0395375b571933c94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, металлургия, россия
Экономика, Михаил Мишустин, металлургия, РОССИЯ
09:50 21.07.2024 (обновлено: 09:51 21.07.2024)
 
Мишустин оценил роль металлургии в России

Мишустин: металлургия обеспечивает обороноспособность и благополучие

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛитейное производство
Литейное производство - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
День металлурга отмечается в России в воскресенье.
"Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи.
ПМЭФ-2024. Кадры решают! - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Мантуров назвал сумму, которую металлурги направят на инвестпроекты
15 июля, 15:50
По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов.
День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.
 
ЭкономикаМихаил МишустинметаллургияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала