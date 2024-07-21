https://1prime.ru/20240721/metallurgiya-850302968.html

Мишустин оценил роль металлургии в России

Мишустин оценил роль металлургии в России - 21.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил роль металлургии в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T09:50+0300

2024-07-21T09:50+0300

2024-07-21T09:51+0300

экономика

михаил мишустин

металлургия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83885/30/838853058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5834f8cf568139594f7693cc90f61b44.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что их продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета и благополучие миллионов россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина. День металлурга отмечается в России в воскресенье. "Металлургический комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике страны. От его эффективной работы во многом зависит успешное развитие промышленности, строительства и ЖКХ, транспортной сферы и машиностроения, топливно-энергетического сектора. Ваша продукция обеспечивает обороноспособность страны, достижение технологического суверенитета, благополучие миллионов россиян", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что благодаря мастерству, профессионализму, самоотверженному труду металлургов отрасль справляется с современными вызовами, реализует масштабные инвестиционные проекты, демонстрирует успехи и решает стратегически важные задачи. По мнению премьер-министра, важно уделять особое внимание автоматизации и цифровизации производства и делать все для подготовки высококвалифицированных специалистов. День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.

https://1prime.ru/20240715/manturov-850122076.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, металлургия, россия