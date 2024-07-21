https://1prime.ru/20240721/mishustin-850300477.html

Мишустин прибыл в Магаданскую область

Мишустин прибыл в Магаданскую область - 21.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин прибыл в Магаданскую область

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T06:15+0300

2024-07-21T06:15+0300

2024-07-21T06:15+0300

экономика

михаил мишустин

магаданская область

https://cdnn.1prime.ru/img/82620/79/826207914_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_bd43bf33b698289eed9d55daa3120dbf.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости. Премьер ознакомится ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетит Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк". Вместе с тем в графике Мишустин намечена встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также глава правительства посетит запущенное в 2023 году предприятие "Омега-Си", единственное в стране, которое выпускает Омега-3 из белой рыбы. Ранее Мишустин неоднократно посещал различные регионы ДФО. Летом 2020 года он совершил недельную поездку по Дальнему Востоку, побывав, в том числе, на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.

https://1prime.ru/20240718/mishustin-850246789.html

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, магаданская область