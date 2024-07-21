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Мишустин прибыл в Магаданскую область - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Мишустин прибыл в Магаданскую область
Мишустин прибыл в Магаданскую область - 21.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T06:15+0300
2024-07-21T06:15+0300
экономика
михаил мишустин
магаданская область
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости. Премьер ознакомится ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетит Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк". Вместе с тем в графике Мишустин намечена встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также глава правительства посетит запущенное в 2023 году предприятие "Омега-Си", единственное в стране, которое выпускает Омега-3 из белой рыбы. Ранее Мишустин неоднократно посещал различные регионы ДФО. Летом 2020 года он совершил недельную поездку по Дальнему Востоку, побывав, в том числе, на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.
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михаил мишустин, магаданская область
Экономика, Михаил Мишустин, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
06:15 21.07.2024
 
Мишустин прибыл в Магаданскую область

Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой

© flickr.com / Kirill Afonin#Вид на Магадан
#Вид на Магадан - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© flickr.com / Kirill Afonin
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости.
Премьер ознакомится ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетит Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк".
Вместе с тем в графике Мишустин намечена встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
Также глава правительства посетит запущенное в 2023 году предприятие "Омега-Си", единственное в стране, которое выпускает Омега-3 из белой рыбы.
Море, волны
Мишустин раскрыл, как морские компании сохранят миллиарды рублей
18 июля, 16:04
Ранее Мишустин неоднократно посещал различные регионы ДФО. Летом 2020 года он совершил недельную поездку по Дальнему Востоку, побывав, в том числе, на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.
 
ЭкономикаМихаил МишустинМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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