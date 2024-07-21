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Мишустин прибыл в Магаданскую область
Мишустин прибыл в Магаданскую область - 21.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T06:15+0300
2024-07-21T06:15+0300
2024-07-21T06:15+0300
экономика
михаил мишустин
магаданская область
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости. Премьер ознакомится ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетит Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк". Вместе с тем в графике Мишустин намечена встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Также глава правительства посетит запущенное в 2023 году предприятие "Омега-Си", единственное в стране, которое выпускает Омега-3 из белой рыбы. Ранее Мишустин неоднократно посещал различные регионы ДФО. Летом 2020 года он совершил недельную поездку по Дальнему Востоку, побывав, в том числе, на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.
https://1prime.ru/20240718/mishustin-850246789.html
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михаил мишустин, магаданская область
Экономика, Михаил Мишустин, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мишустин прибыл в Магаданскую область
Мишустин прибыл в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Магаданскую область с двухдневной рабочей поездкой, сообщает РИА Новости.
Премьер ознакомится ознакомиться с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетит Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк".
Вместе с тем в графике Мишустин намечена встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
Также глава правительства посетит запущенное в 2023 году предприятие "Омега-Си", единственное в стране, которое выпускает Омега-3 из белой рыбы.
Мишустин раскрыл, как морские компании сохранят миллиарды рублей
Ранее Мишустин неоднократно посещал различные регионы ДФО. Летом 2020 года он совершил недельную поездку по Дальнему Востоку, побывав, в том числе, на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.