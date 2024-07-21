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Во Франции призвали к выходу страны из НАТО

Во Франции призвали к выходу страны из НАТО - 21.07.2024, ПРАЙМ

Во Франции призвали к выходу страны из НАТО

Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что, будь он президентом, "планомерно и организованно" вывел бы Францию из НАТО. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T12:28+0300

2024-07-21T12:28+0300

2024-07-21T12:28+0300

политика

франция

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что, будь он президентом, "планомерно и организованно" вывел бы Францию из НАТО.В беседе с испанским изданием Pais Меланшон заявил, что по-прежнему придерживается мнения о необходимости Франции выйти из НАТО на фоне того, что альянс "придерживается логики войны". "Я выбираю логику разоружения и умиротворения, - передает словам Меланшона Pais. - Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно во время войны, чтобы не видеть себя втянутыми в эту историю".Ранее другой французский политик - лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо - тоже призывал Францию выйти из Североатлантического альянса. При этом он отметил, что альянс, отвергнув мирный план России в украинском конфликте, ускоряет тотальную войну.

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франция, нато, мнение