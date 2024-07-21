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Во Франции призвали к выходу страны из НАТО - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Во Франции призвали к выходу страны из НАТО
Во Франции призвали к выходу страны из НАТО - 21.07.2024, ПРАЙМ
Во Франции призвали к выходу страны из НАТО
Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что, будь он президентом, "планомерно и организованно" вывел бы Францию из НАТО. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T12:28+0300
2024-07-21T12:28+0300
политика
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что, будь он президентом, "планомерно и организованно" вывел бы Францию из НАТО.В беседе с испанским изданием Pais Меланшон заявил, что по-прежнему придерживается мнения о необходимости Франции выйти из НАТО на фоне того, что альянс "придерживается логики войны". "Я выбираю логику разоружения и умиротворения, - передает словам Меланшона Pais. - Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно во время войны, чтобы не видеть себя втянутыми в эту историю".Ранее другой французский политик - лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо - тоже призывал Францию выйти из Североатлантического альянса. При этом он отметил, что альянс, отвергнув мирный план России в украинском конфликте, ускоряет тотальную войну.
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франция, нато, мнение
Политика, ФРАНЦИЯ, НАТО, мнение
12:28 21.07.2024
 
Во Франции призвали к выходу страны из НАТО

Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" призвал к выходу страны из НАТО

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что, будь он президентом, "планомерно и организованно" вывел бы Францию из НАТО.
В беседе с испанским изданием Pais Меланшон заявил, что по-прежнему придерживается мнения о необходимости Франции выйти из НАТО на фоне того, что альянс "придерживается логики войны".
"Я выбираю логику разоружения и умиротворения, - передает словам Меланшона Pais. - Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно во время войны, чтобы не видеть себя втянутыми в эту историю".
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией
17 июля, 21:39
Ранее другой французский политик - лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо - тоже призывал Францию выйти из Североатлантического альянса. При этом он отметил, что альянс, отвергнув мирный план России в украинском конфликте, ускоряет тотальную войну.
 
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