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Nestle более 15 лет продавала грязную воду под видом минеральной, пишут СМИ
Nestle более 15 лет продавала грязную воду под видом минеральной, пишут СМИ - 21.07.2024, ПРАЙМ
Nestle более 15 лет продавала грязную воду под видом минеральной, пишут СМИ
Компания Nestle Waters с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, таким образом заработав более 3 миллиардов евро, сообщило издание... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T21:23+0300
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ПАРИЖ, 21 июл - ПРАЙМ. Компания Nestle Waters с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, таким образом заработав более 3 миллиардов евро, сообщило издание Mediapart. Согласно Главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчёт которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идёт о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы. При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. "Согласно результатам проверок компании Nestle, с января 2020 по март 2022 года воды были заражены патогенными бактериями и гетеротрофами, превышающими разрешенный лимит. Иногда заражение доходило до 85%", - пишет СМИ. Компания для этого приобрела специальные аппараты для обработки воды ультрафиолетом. Закупки аппаратов проводились с сентября 2005 по ноябрь 2022 года. Однако этого было недостаточно для очистки воды, поэтому компания также приобрела микрофильтры, применение которых само по себе может создать риск заражения воды, а также не исключает ряда вирусов и бактерий, следует из отчета. При этом компания в рекламных кампаниях продвигала воду как "чистую и необработанную". По данным расследования, эти практики позволили ей заработать более 3 миллиардов евро. За эти действия компании может грозить штраф до 10% товарооборота, или 20 миллионов евро, в случае Nestle.
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nestle, франция, питьевая вода
Экономика, Nestle, ФРАНЦИЯ, питьевая вода
Nestle более 15 лет продавала грязную воду под видом минеральной, пишут СМИ
Mediapart: Nestle во Франции 15 лет продавала грязную воду под видом минеральной
ПАРИЖ, 21 июл - ПРАЙМ. Компания Nestle Waters с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, таким образом заработав более 3 миллиардов евро, сообщило издание Mediapart.
Согласно Главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчёт которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идёт о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы.
При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями.
"Согласно результатам проверок компании Nestle, с января 2020 по март 2022 года воды были заражены патогенными бактериями и гетеротрофами, превышающими разрешенный лимит. Иногда заражение доходило до 85%", - пишет СМИ.
Компания для этого приобрела специальные аппараты для обработки воды ультрафиолетом. Закупки аппаратов проводились с сентября 2005 по ноябрь 2022 года.
Однако этого было недостаточно для очистки воды, поэтому компания также приобрела микрофильтры, применение которых само по себе может создать риск заражения воды, а также не исключает ряда вирусов и бактерий, следует из отчета. При этом компания в рекламных кампаниях продвигала воду как "чистую и необработанную".
По данным расследования, эти практики позволили ей заработать более 3 миллиардов евро.
За эти действия компании может грозить штраф до 10% товарооборота, или 20 миллионов евро, в случае Nestle.
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