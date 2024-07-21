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Эрдоган: Евросоюз просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства
Эрдоган: Евросоюз просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства - 21.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган: Евросоюз просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства
ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства в организации, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T12:46+0300
2024-07-21T12:46+0300
2024-07-21T12:47+0300
политика
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства в организации, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он сделал это заявление сразу по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). "Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС", - сказал президент Турции.В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Россию он назвал вторым этапом мирной миссии. Первым этапом стала поездка Орбана в Киев, которую он совершил до визита в Москву. Вскоре после этого премьер Венгрии побывал в Пекине, где высказался против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Евросоюза и КНР. После Пекина Орбан встретился на полях саммита НАТО в Вашингтоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего он провел переговоры с бывшим лидером США Дональдом Трампом.Впоследствии президент Венгрии передал лидерам Евросоюза свой план по прекращению украинского конфликта, базирующийся на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Орбан продемонстрировал политическую волю к диалогу, что Москва считает позитивным и полезным.
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реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, ес
Политика, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан, ЕС
Эрдоган: Евросоюз просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства
Эрдоган: в Европе просчитывают, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства в организации, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он сделал это заявление сразу по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
"Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС", - сказал президент Турции.
В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Россию он назвал вторым этапом мирной миссии. Первым этапом стала поездка Орбана в Киев, которую он совершил до визита в Москву.
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана
Вскоре после этого премьер Венгрии побывал в Пекине, где высказался против конфронтации с Китаем и за сотрудничество Евросоюза и КНР. После Пекина Орбан встретился на полях саммита НАТО в Вашингтоне с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего он провел переговоры с бывшим лидером США Дональдом Трампом.
Впоследствии президент Венгрии передал лидерам Евросоюза свой план по прекращению украинского конфликта, базирующийся на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Орбан продемонстрировал политическую волю к диалогу, что Москва считает позитивным и полезным.