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"Вероятно, придется". Кличко предсказал следующий мирный шаг Зеленского

"Вероятно, придется". Кличко предсказал следующий мирный шаг Зеленского - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Вероятно, придется". Кличко предсказал следующий мирный шаг Зеленского

Для достижения мира Украина, вероятно, будет вынуждена провести референдум - Владимир Зеленский вряд ли сможет принять столь важное решение, не спросив народ... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T10:04+0300

2024-07-21T10:04+0300

2024-07-21T10:13+0300

политика

виталий кличко

владимир зеленский

референдум

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Для достижения мира Украина, вероятно, будет вынуждена провести референдум - Владимир Зеленский вряд ли сможет принять столь важное решение, не спросив народ. Такое мнение в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera высказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Как он заявил, "Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа". Выходом для Украины, как считает мэр Киева, могло бы стать создание правительства национального единства - по лекалам Израиля после прошлогоднего нападения ХАМАС. Однако он усомнился, что Зеленский способен пожертвовать частью своей власти, которую он получил, введя в стране военное положение.В этой связи Кличко посетовал: "Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль". По убеждению столичного мэра, на какой бы шаг ни отважился Зеленский, он "рискует совершить политическое самоубийство". Вместе с тем он назвал перспективу для Украины воевать еще два года "кошмаром".

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виталий кличко, владимир зеленский, референдум