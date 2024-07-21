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Ястребы себя не оправдали. Республиканцы делают разворот в отношении РФ
Ястребы себя не оправдали. Республиканцы делают разворот в отношении РФ - 21.07.2024, ПРАЙМ
Ястребы себя не оправдали. Республиканцы делают разворот в отношении РФ
В стане Республиканской партии США все сильнее ощущается раскол в вопросах внешней политики, особенно в отношении Российской Федерации, сообщает Fox News. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T14:14+0300
2024-07-21T14:14+0300
2024-07-21T14:45+0300
политика
сша
республиканская партия
россия
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. В стане Республиканской партии США все сильнее ощущается раскол в вопросах внешней политики, особенно в отношении Российской Федерации, сообщает Fox News.Как отмечается, призывы кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса прекратить военную помощь Киеву и отказаться от неоконсервативного подхода, опирающегося на интервенционистскую стратегию, отражают коренной перелом в партии. Политика, проводившаяся республиканскими лидерами с 1980-х по начало 2000-х годов, привела к утверждению в партийных рядах новой позиции - изоляционизма.По словам экс-советницы Трампа Виктории Коутс, которые передает Fox News, Республиканская партия на самом деле решила отказываются от своей традиционной политики, неизменно предусматривающей военное вмешательство для установления демократии по всей планете. "Просто не думаю, что это была выигрышная формула", — отметила Коутс.С этой позицией во многом солидарен и Вэнс. Он заявлял, что старые лозунги себя давно изжили и от них необходимо избавиться, а сторонники интервенционализма просто боятся признать, что внешняя политика Соединенных Штатов последних 40 лет была сплошным провалом.
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сша, республиканская партия, россия
Политика, США, Республиканская партия, РОССИЯ
Ястребы себя не оправдали. Республиканцы делают разворот в отношении РФ
FN: республиканцы выступают против ястребиной политики США в отношении России
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ.
В стане Республиканской партии США все сильнее ощущается раскол в вопросах внешней политики, особенно в отношении Российской Федерации, сообщает Fox News
.
Как отмечается, призывы кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса прекратить военную помощь Киеву и отказаться от неоконсервативного подхода, опирающегося на интервенционистскую стратегию, отражают коренной перелом в партии.
Политика, проводившаяся республиканскими лидерами с 1980-х по начало 2000-х годов, привела к утверждению в партийных рядах новой позиции - изоляционизма.
По словам экс-советницы Трампа Виктории Коутс, которые передает Fox News, Республиканская партия на самом деле решила отказываются от своей традиционной политики, неизменно предусматривающей военное вмешательство для установления демократии по всей планете.
"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
"Просто не думаю, что это была выигрышная формула", — отметила Коутс.
С этой позицией во многом солидарен и Вэнс. Он заявлял, что старые лозунги себя давно изжили и от них необходимо избавиться, а сторонники интервенционализма просто боятся признать, что внешняя политика Соединенных Штатов последних 40 лет была сплошным провалом.