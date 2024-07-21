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Шольц признался, что смотрит дома ламповый телевизор
Шольц признался, что смотрит дома ламповый телевизор - 21.07.2024, ПРАЙМ
Шольц признался, что смотрит дома ламповый телевизор
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на мероприятии германской конфедерации профсоюзов в Дрездене, что у себя дома до сих пор смотрит ламповый телевизор и не... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T19:10+0300
2024-07-21T19:10+0300
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политика
олаф шольц
телевизоры
электромобили
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БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на мероприятии германской конфедерации профсоюзов в Дрездене, что у себя дома до сих пор смотрит ламповый телевизор и не покупает новый. Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что в ходе мероприятия участник профсоюза с завода Volkswagen в Цвиккау, где производятся только электромобили, а рабочие места находятся под угрозой, выразил беспокойство из-за постепенной отмены кабмином страны субсидий на электромобили и призвал Шольца ввести торможение роста цен на их подзарядку. По мнению участника, стоимость такой зарядки сейчас слишком высока, и поэтому никто не покупает их авто. В ответ Шольц пояснил, что правительство ФРГ только сейчас обязало автозаправочные станции строить станции быстрой зарядки. "И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор", — пишет Bild. По словам Шольца, "это старая вещь, но она до сих пор прекрасно работает". Издание добавило, что устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю канцлера, который он носит уже на протяжении 40 лет и о котором узнала "вся Германия" с момента премьеры канцлера в соцсети TikTok в апреле. Затем Шольц пояснил, что "каждый раз, когда он смотрит на брошюру в магазине, продающего новейшие телевизоры, он думает про себя, что самые новые телевизоры все равно устареют через год — и не покупает их". Канцлер уточнил, что, "конечно, в области разработки электромобилей многое происходит", и сегодняшние автомобили, по его словам, скоро устареют. Он добавил, что, тем не менее, это не должно оттолкнуть людей от покупки.
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олаф шольц, телевизоры, электромобили
Политика, Олаф Шольц, телевизоры, электромобили
Шольц признался, что смотрит дома ламповый телевизор
Канцлер Германии Шольц признался, что дома пользуется ламповым телевизором
БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на мероприятии германской конфедерации профсоюзов в Дрездене, что у себя дома до сих пор смотрит ламповый телевизор и не покупает новый. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что в ходе мероприятия участник профсоюза с завода Volkswagen в Цвиккау, где производятся только электромобили, а рабочие места находятся под угрозой, выразил беспокойство из-за постепенной отмены кабмином страны субсидий на электромобили и призвал Шольца ввести торможение роста цен на их подзарядку. По мнению участника, стоимость такой зарядки сейчас слишком высока, и поэтому никто не покупает их авто.
В ответ Шольц пояснил, что правительство ФРГ только сейчас обязало автозаправочные станции строить станции быстрой зарядки. "И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор", — пишет Bild.
По словам Шольца, "это старая вещь, но она до сих пор прекрасно работает". Издание добавило, что устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю канцлера, который он носит уже на протяжении 40 лет и о котором узнала "вся Германия" с момента премьеры канцлера в соцсети TikTok в апреле.
Затем Шольц пояснил, что "каждый раз, когда он смотрит на брошюру в магазине, продающего новейшие телевизоры, он думает про себя, что самые новые телевизоры все равно устареют через год — и не покупает их".
Канцлер уточнил, что, "конечно, в области разработки электромобилей многое происходит", и сегодняшние автомобили, по его словам, скоро устареют. Он добавил, что, тем не менее, это не должно оттолкнуть людей от покупки.
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