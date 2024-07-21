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Шольц признался, что смотрит дома ламповый телевизор

Шольц признался, что смотрит дома ламповый телевизор - 21.07.2024, ПРАЙМ

Шольц признался, что смотрит дома ламповый телевизор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на мероприятии германской конфедерации профсоюзов в Дрездене, что у себя дома до сих пор смотрит ламповый телевизор и не... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T19:10+0300

2024-07-21T19:10+0300

2024-07-21T19:10+0300

политика

олаф шольц

телевизоры

электромобили

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БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на мероприятии германской конфедерации профсоюзов в Дрездене, что у себя дома до сих пор смотрит ламповый телевизор и не покупает новый. Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что в ходе мероприятия участник профсоюза с завода Volkswagen в Цвиккау, где производятся только электромобили, а рабочие места находятся под угрозой, выразил беспокойство из-за постепенной отмены кабмином страны субсидий на электромобили и призвал Шольца ввести торможение роста цен на их подзарядку. По мнению участника, стоимость такой зарядки сейчас слишком высока, и поэтому никто не покупает их авто. В ответ Шольц пояснил, что правительство ФРГ только сейчас обязало автозаправочные станции строить станции быстрой зарядки. "И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор", — пишет Bild. По словам Шольца, "это старая вещь, но она до сих пор прекрасно работает". Издание добавило, что устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю канцлера, который он носит уже на протяжении 40 лет и о котором узнала "вся Германия" с момента премьеры канцлера в соцсети TikTok в апреле. Затем Шольц пояснил, что "каждый раз, когда он смотрит на брошюру в магазине, продающего новейшие телевизоры, он думает про себя, что самые новые телевизоры все равно устареют через год — и не покупает их". Канцлер уточнил, что, "конечно, в области разработки электромобилей многое происходит", и сегодняшние автомобили, по его словам, скоро устареют. Он добавил, что, тем не менее, это не должно оттолкнуть людей от покупки.

https://1prime.ru/20240720/sholts-850295759.html

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олаф шольц, телевизоры, электромобили