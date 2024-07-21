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Секретная служба сделала ряд признаний в отношении охраны Трампа

Секретная служба сделала ряд признаний в отношении охраны Трампа - 21.07.2024, ПРАЙМ

Секретная служба сделала ряд признаний в отношении охраны Трампа

Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Дональда Трампа. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на заявление официального... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T07:27+0300

2024-07-21T07:27+0300

2024-07-21T07:29+0300

происшествия

сша

охрана

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Дональда Трампа. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на заявление официального представителя службы Энтони Гульельми. Как сообщает газета, Секретная служба признала, что "отклоняла запросы на дополнительные федеральные ресурсы, которые запрашивало охранное подразделение президента Дональда Трампа в течение двух лет перед попыткой покушения".По словам официального представителя Секретной службы, запросы об усилении охраны не были связана непосредственно с митингом Пенсильвании, на котором было совершено покушение на Трампа.Вместе с тем Гульельми рассказал, что в ряде случаев Секретная служба не выделяла дополнительные силы на охрану Трампа, но при этом направляла на эту работу силовиков отдельных штатов или меняла планы безопасности таким образом, чтобы снизить угрозу жизни кандидата в президенты. Признание со стороны Секретной службы, как утверждается в публикации New York Times, усилит критику главы ведомства Кимберли Читл в преддверии слушаний в комитете палаты представителей Конгресса США.

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сша, охрана, дональд трамп