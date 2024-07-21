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Слабое место цифрового рубля: для торговли не годится - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Слабое место цифрового рубля: для торговли не годится
Слабое место цифрового рубля: для торговли не годится - 21.07.2024, ПРАЙМ
Слабое место цифрового рубля: для торговли не годится
Одной из задач, которая была поставлена перед цифровым рублем были именно трансграничные платежи. Благодаря им могут сильно уменьшиться комиссии, число... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T08:00+0300
2024-07-21T08:00+0300
мнения аналитиков
цифровая валюта
цифровой рубль
цифровые активы
банк россии
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Одной из задач, которая была поставлена перед цифровым рублем были именно трансграничные платежи. Благодаря им могут сильно уменьшиться комиссии, число посредников, а скорость транзакций кратно увеличится.Осенью 2023 года ЦБ РФ сообщал, что уже работает над интеграцией расчетов в цифровых рублях с ОАЭ. С точки зрения технологической, это выглядит новым и очень эффективным средством платежа. Но с точки зрения политической, цифровой рубль наверняка не сможет использоваться в расчетах с большинством государств, ведь держателем и эмитентом является Банк России. По этой же причины такого распространения не получили международные платежи с использованием иных цифровых финансовых активов (криптовалют). Еще одним важным аспектом использования в международных платежах цифровых валют является законодательная база. Россия, Индия и Китай, например, уже разработали такого рода нормативные акты. Всего более 100 государств находятся в процессе создания законов, регулирующих денежные операции с использованием национальных цифровых валют. И именно законодательство может мешать обходить санкции при помощи цифровых валют. Более того, далеко не каждое государство приступило к созданию цифровой национальной валюты. Ведь по сути дела, это третье средство платежа, которое может существенно изменить как операции крупных субъектов, таких как государство, так и повседневную жизнь людей.В сущности, цифровой рубль является дополнительным стимулом перехода к безналичным способам оплаты в дополнение к существующим. Обладая простотой использования, он является альтернативой криптовалютным активам, у которых отсутствует единый эмитент. Также он позволяет снизить зависимость от глобальных провайдеров платежной инфраструктуры и увеличить контроль за расходованием бюджетных средств. В будущем также возможно использование цифрового рубля для осуществления расчетов с другими государствами. И, наконец, он обладает уникальной характеристикой – его можно использовать как средства платежа без доступа в интернет. Для этого на территории всей нашей страны будет создана специальная инфраструктура. Безусловно, внедрение цифрового рубля повысит безопасность активов для россиян. Одновременно с этим все транзакции будут прозрачны, и движение средств станет очевидно для государства, так как каждая операция будет обладать своим цифровым следом. Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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Руслан Дында
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, цифровая валюта, цифровой рубль, цифровые активы, банк россии
Мнения аналитиков, цифровая валюта, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, цифровые активы, Банк России
08:00 21.07.2024
 
Слабое место цифрового рубля: для торговли не годится

Аналитик Дында: цифровой рубль вряд ли пригодится в расчетах с другими странами

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Руслан Дында, аналитик УК Альфа-Капитал
Руслан Дында
Аналитик УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Одной из задач, которая была поставлена перед цифровым рублем были именно трансграничные платежи. Благодаря им могут сильно уменьшиться комиссии, число посредников, а скорость транзакций кратно увеличится.
Осенью 2023 года ЦБ РФ сообщал, что уже работает над интеграцией расчетов в цифровых рублях с ОАЭ. С точки зрения технологической, это выглядит новым и очень эффективным средством платежа. Но с точки зрения политической, цифровой рубль наверняка не сможет использоваться в расчетах с большинством государств, ведь держателем и эмитентом является Банк России. По этой же причины такого распространения не получили международные платежи с использованием иных цифровых финансовых активов (криптовалют).
Еще одним важным аспектом использования в международных платежах цифровых валют является законодательная база. Россия, Индия и Китай, например, уже разработали такого рода нормативные акты. Всего более 100 государств находятся в процессе создания законов, регулирующих денежные операции с использованием национальных цифровых валют. И именно законодательство может мешать обходить санкции при помощи цифровых валют. Более того, далеко не каждое государство приступило к созданию цифровой национальной валюты. Ведь по сути дела, это третье средство платежа, которое может существенно изменить как операции крупных субъектов, таких как государство, так и повседневную жизнь людей.
В сущности, цифровой рубль является дополнительным стимулом перехода к безналичным способам оплаты в дополнение к существующим. Обладая простотой использования, он является альтернативой криптовалютным активам, у которых отсутствует единый эмитент. Также он позволяет снизить зависимость от глобальных провайдеров платежной инфраструктуры и увеличить контроль за расходованием бюджетных средств. В будущем также возможно использование цифрового рубля для осуществления расчетов с другими государствами.
И, наконец, он обладает уникальной характеристикой – его можно использовать как средства платежа без доступа в интернет. Для этого на территории всей нашей страны будет создана специальная инфраструктура. Безусловно, внедрение цифрового рубля повысит безопасность активов для россиян. Одновременно с этим все транзакции будут прозрачны, и движение средств станет очевидно для государства, так как каждая операция будет обладать своим цифровым следом.
Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"

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