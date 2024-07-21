Слабое место цифрового рубля: для торговли не годится

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Одной из задач, которая была поставлена перед цифровым рублем были именно трансграничные платежи. Благодаря им могут сильно уменьшиться комиссии, число посредников, а скорость транзакций кратно увеличится.Осенью 2023 года ЦБ РФ сообщал, что уже работает над интеграцией расчетов в цифровых рублях с ОАЭ. С точки зрения технологической, это выглядит новым и очень эффективным средством платежа. Но с точки зрения политической, цифровой рубль наверняка не сможет использоваться в расчетах с большинством государств, ведь держателем и эмитентом является Банк России. По этой же причины такого распространения не получили международные платежи с использованием иных цифровых финансовых активов (криптовалют). Еще одним важным аспектом использования в международных платежах цифровых валют является законодательная база. Россия, Индия и Китай, например, уже разработали такого рода нормативные акты. Всего более 100 государств находятся в процессе создания законов, регулирующих денежные операции с использованием национальных цифровых валют. И именно законодательство может мешать обходить санкции при помощи цифровых валют. Более того, далеко не каждое государство приступило к созданию цифровой национальной валюты. Ведь по сути дела, это третье средство платежа, которое может существенно изменить как операции крупных субъектов, таких как государство, так и повседневную жизнь людей.В сущности, цифровой рубль является дополнительным стимулом перехода к безналичным способам оплаты в дополнение к существующим. Обладая простотой использования, он является альтернативой криптовалютным активам, у которых отсутствует единый эмитент. Также он позволяет снизить зависимость от глобальных провайдеров платежной инфраструктуры и увеличить контроль за расходованием бюджетных средств. В будущем также возможно использование цифрового рубля для осуществления расчетов с другими государствами. И, наконец, он обладает уникальной характеристикой – его можно использовать как средства платежа без доступа в интернет. Для этого на территории всей нашей страны будет создана специальная инфраструктура. Безусловно, внедрение цифрового рубля повысит безопасность активов для россиян. Одновременно с этим все транзакции будут прозрачны, и движение средств станет очевидно для государства, так как каждая операция будет обладать своим цифровым следом. Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Одной из задач, которая была поставлена перед цифровым рублем были именно трансграничные платежи. Благодаря им могут сильно уменьшиться комиссии, число посредников, а скорость транзакций кратно увеличится.
Осенью 2023 года ЦБ РФ сообщал, что уже работает над интеграцией расчетов в цифровых рублях с ОАЭ. С точки зрения технологической, это выглядит новым и очень эффективным средством платежа. Но с точки зрения политической, цифровой рубль наверняка не сможет использоваться в расчетах с большинством государств, ведь держателем и эмитентом является Банк России. По этой же причины такого распространения не получили международные платежи с использованием иных цифровых финансовых активов (криптовалют).
Еще одним важным аспектом использования в международных платежах цифровых валют является законодательная база. Россия, Индия и Китай, например, уже разработали такого рода нормативные акты. Всего более 100 государств находятся в процессе создания законов, регулирующих денежные операции с использованием национальных цифровых валют. И именно законодательство может мешать обходить санкции при помощи цифровых валют. Более того, далеко не каждое государство приступило к созданию цифровой национальной валюты. Ведь по сути дела, это третье средство платежа, которое может существенно изменить как операции крупных субъектов, таких как государство, так и повседневную жизнь людей.
В сущности, цифровой рубль является дополнительным стимулом перехода к безналичным способам оплаты в дополнение к существующим. Обладая простотой использования, он является альтернативой криптовалютным активам, у которых отсутствует единый эмитент. Также он позволяет снизить зависимость от глобальных провайдеров платежной инфраструктуры и увеличить контроль за расходованием бюджетных средств. В будущем также возможно использование цифрового рубля для осуществления расчетов с другими государствами.
И, наконец, он обладает уникальной характеристикой – его можно использовать как средства платежа без доступа в интернет. Для этого на территории всей нашей страны будет создана специальная инфраструктура. Безусловно, внедрение цифрового рубля повысит безопасность активов для россиян. Одновременно с этим все транзакции будут прозрачны, и движение средств станет очевидно для государства, так как каждая операция будет обладать своим цифровым следом.
Автор - Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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