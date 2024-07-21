https://1prime.ru/20240721/vens-850301120.html

"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева

"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева

Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса на роль кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов указывает на намерение кандидата в президенты | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T07:48+0300

2024-07-21T07:48+0300

2024-07-21T07:50+0300

политика

дональд трамп

джей ди вэнс

украина

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса на роль кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов указывает на намерение кандидата в президенты Дональда Трампа в кратчайшие сроки завершить конфликта на Украине, утверждается в публикации Responsible Statecraft.В частности, в материале высказывается такая точка зрения: "Выбор Вэнса — это <...> оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике. <...> Это <...> сильный сигнал о том, что Трамп, в случае победы на выборах в ноябре, скорее всего, будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине".Выдвижение Вэнса, как считают авторы статьи, говорит о поколенческом сдвиге во внешней политике Соединенных Штатов. Он будет обращать больше внимания на нехватку ресурсов для поддержания американского глобалистского курса.При этом в статье утверждается, что Вэнс способен в значительной мере влиять на Трампа и, находясь под этим влиянием, Трамп будет принимать "более серьезные меры, отказавшись от рефлексивного интервенционизма и ненужных иностранных вмешательств".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>

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дональд трамп, джей ди вэнс, украина