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"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса на роль кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов указывает на намерение кандидата в президенты | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T07:48+0300
2024-07-21T07:48+0300
2024-07-21T07:50+0300
политика
дональд трамп
джей ди вэнс
украина
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса на роль кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов указывает на намерение кандидата в президенты Дональда Трампа в кратчайшие сроки завершить конфликта на Украине, утверждается в публикации Responsible Statecraft.В частности, в материале высказывается такая точка зрения: "Выбор Вэнса — это <...> оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике. <...> Это <...> сильный сигнал о том, что Трамп, в случае победы на выборах в ноябре, скорее всего, будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине".Выдвижение Вэнса, как считают авторы статьи, говорит о поколенческом сдвиге во внешней политике Соединенных Штатов. Он будет обращать больше внимания на нехватку ресурсов для поддержания американского глобалистского курса.При этом в статье утверждается, что Вэнс способен в значительной мере влиять на Трампа и, находясь под этим влиянием, Трамп будет принимать "более серьезные меры, отказавшись от рефлексивного интервенционизма и ненужных иностранных вмешательств".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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дональд трамп, джей ди вэнс, украина
Политика, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, УКРАИНА
"Оглушающий упрек". В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
RS: выбор Вэнса говорит о намерении Трампа быстро завершить конфликт на Украине
МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ.
Выдвижение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса на роль кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов указывает на намерение кандидата в президенты Дональда Трампа в кратчайшие сроки завершить конфликта на Украине, утверждается в публикации Responsible Statecraft
.
В частности, в материале высказывается такая точка зрения: "Выбор Вэнса — это <...> оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике. <...> Это <...> сильный сигнал о том, что Трамп, в случае победы на выборах в ноябре, скорее всего, будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине".
Выдвижение Вэнса, как считают авторы статьи, говорит о поколенческом сдвиге во внешней политике Соединенных Штатов. Он будет обращать больше внимания на нехватку ресурсов для поддержания американского глобалистского курса.
МВФ заявил о решении поменять представителя на Украине с 1 августа
При этом в статье утверждается, что Вэнс способен в значительной мере влиять на Трампа и, находясь под этим влиянием, Трамп будет принимать "более серьезные меры, отказавшись от рефлексивного интервенционизма и ненужных иностранных вмешательств".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>